LAUZON, Huguette



À Châteauguay, le 11 octobre 2017, à l’âge de 71 ans, est décédée Madame Huguette Lauzon, conjointe de Monsieur Serge Blais.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Patrick et Mélanie, ses petites-filles Josiane et Amélie, son arrière-petit-fils Étienne, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre 2017 de 11h à 17h30. Les funérailles auront lieu ce même jour à 17h30 au complexe