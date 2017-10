TURCOT (GAUDETTE), Lucille



À Greenfield Park, le dimanche 8 octobre 2017, à l’âge de 91 ans, est décédée, Mme Lucille Turcot.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants Louise (Philippe Moss), Jean et Gilles; ses petits-enfants Geneviève (Steve Medeiros) et Laurent (Isa Sousa-Kapasi), Sarah et Jérôme Gaudette; ses arrière-petites-filles Isadora et Felicia; le père de ses enfants Marcel Gaudette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 19 octobre 2017 de 14h à 16h et de 19h à 21h, vendredi le 20 octobre dès 9h, suivi d’une cérémonie à 11h en la chapelle de la résidence funéraire:307, RIVERSIDESAINT-LAMBERT QC J4P 1A7www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Fondation de l’hôpital Charles-Lemoyne pour laquelle elle a accompli plusieurs années de bénévolat.