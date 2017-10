VERRETTE, Donald



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès M. Donald Verrette, décédé le 9 octobre 2017, à l’âge de 59 ans. Il était l’époux de Sylvie Provost et le fils de feu Gerard Verret et de Georgette Lépine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Louis-Philippe (Karllann) et David-Gabriel. Il laisse également ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la maison funéraire, en présence des cendres, le vendredi 20 octobre 2017 de 13h à 15h à laDE L’OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE OUESTGATINEAULa famille désire remercier le personnel du CSSS pavillon de Gatineau pour ses bons soins.