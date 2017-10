BERGERON, Judith



À Montréal, le jeudi 12 octobre 2017 est décédée, à l'âge de 89 ans, Judith Bergeron, épouse de feu Bernard Marien.Elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Gilles) et Nathalie (Robert), ses petits-enfants Jonathan (Kim) et Mélanie (Julien), sa soeur Jacqueline ainsi que de très nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 21 octobre 2017 de 14h à 18h, une cérémonie sera célébrée ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.