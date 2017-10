ROULEAU, Claude



Au CISSS des Laurentides, foyer Ste-Anne à Mont-Laurier, est décédé le 8 octobre 2017, à l’âge de 78 ans, Monsieur Claude Rouleau, fils de feu Louis-Philippe Rouleau et de feu Rosa Blais, conjoint de Lise Petit.Outre sa conjointe, Monsieur Rouleau laisse dans le deuil sa soeur Francine et son frère Jean, cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que d’autres parents et amis.Un recueillement, en présence des cendres, aura lieu à la:le samedi 21 octobre 2017 de 14h à 16h, suivi d'une célébration religieuse sur place de 16h à 16h30.En la mémoire de Monsieur Claude Rouleau et en guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Société d'Alzheimer.http://www.alzheimer.ca/frLa Coopérative funéraire Brunet de Mont-Laurier, à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.