Abandonner ses peurs au bout du monde

Avec sa toute première création intitulée Hypo, le comédien Nicola-Frank Vachon propose un voyage intéressant, divertissant et plein de poésie visuelle qui fait réfléchir sur la peur et les angoisses.

À l’affiche à Premier Acte jusqu’au 28 octobre, Hypo génère une réflexion sur la vie, l’immobilisme et ce qui nous empêche de vivre pleinement. Un sujet qui peut sembler lourd et solennel, mais qui ne l’est pas, en raison de plusieurs touches d’humour bien amenées, bien placées et qui créent un bel équilibre par rapport aux éléments dramatiques.

Hypo raconte l’histoire d’un jeune adulte, interprété par Nicola-Frank Vachon, qui apprend qu’il lui reste quelques mois à vivre et qui décide d’aller en Islande pour mettre fin à ses jours.

Il rencontrera, sur sa route, une Québécoise qui fuit quelque chose et qui acceptera de l’aider et de l’accompagner dans sa démarche.

Ils choisissent de demeurer anonymes, de se donner la permission d’être libres et d’axer leur relation sur l’essentiel et sur la vérité. Les questions posées doivent avoir des réponses franches et les mensonges sont interdits.

Ces deux individus ont choisi de fuir leur quotidien et de quitter un environnement néfaste et qui les consume, mais l’espèce de mal qui les habite les poursuit au bout du monde.

Outre un texte moderne, direct, bien livré et rempli de franchise, parsemé de belles touches d’humour, Hypo est un objet théâtral superbe visuellement. L’enrobage scénique, où la technologie est mise à l’avant-plan, avec de nombreuses projections, est de facture moderne et reproduit de belle façon ce périple en Islande.

Des photos de voyage, des selfies pris en direct, un autobus miniature, filmé par les comédiens, avec un téléphone, reproduisant une excursion sur les routes d’Islande, des moments qui se déroulent dans une tente fermée et une nature qui se déchaîne sont projetés sur des écrans et sur la surface de jeu. Quelques effets sonores saisissants font vibrer les sièges.

Une belle complicité

Un des éléments intéressants d’Hypo est aussi cette trame sonore livrée en direct avec les comédiens Nicola-Frank Vachon et Mary-Lee Picknell, qui chantent sur des accords de guitare folk et aériens de Philip Larouche.

Ce qui amène de très belles images, lorsque l’on peut voir le guitariste jouer derrière les projections de paysage qui dansent sur les écrans.

Mary-Lee Picknell est tout à fait savoureuse dans ce rôle d’une jeune femme qui est secouée par une panoplie d’émotions. Nicola-Frank Vachon est intense et à fleur de peau dans la portion finale, debout sur des chaises qui représentent les montagnes d’Islande. Le duo fonctionne et on retrouve une belle complicité entre les deux comédiens.

Hypo est un bien beau voyage, moderne, rempli de poésie et qui donne envie de ranger ses peurs et ses angoisses, afin de ne plus se retenir et de vivre dans le vrai, pleinement et sans retenue. Reste à voir si la chose est vraiment possible.