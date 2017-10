LAMQUIN DION, Diane



À Montréal, le 25 septembre, est décédée madame Diane Dion, épouse de Pierre Lamquin, fille de Armande Otis et de Charles-Emile Dion.Outre ses parents et son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Frédéric (Hériane), Alexandre et Luc, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 octobre de 13h à 17h au complexe:Une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h au salon même.