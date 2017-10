LAURIN, Françoise

(née Moquin)



De Longueuil, autrefois de Mont-Laurier, le 26 août 2017, est décédée madame Françoise Moquin Laurin, à l’âge de 97 ans, épouse de feu Léo Laurin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine, Monique, Marie-Claire (Louis Hurtubise), Isabelle (Denys Patenaude), Paul (Christine Bruneau) et Jean, ses six petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera le samedi 21 octobre 2017 de 13h à 17h, à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2450 463-1900Une cérémonie de mise en terre aura lieu à Mont-Laurier ultérieurement.