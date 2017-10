DEQUENNE, France



C’est avec une très grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme France Dequenne, survenu à Montréal, entourée de ses proches, le 12 octobre 2017, à l’âge de 52 ans. Elle était l’épouse bien-aimée de M. Charles Tellier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Laurie (Florent), Maude (Benjamin) et Alice, sa mère Louise Noël, sa soeur Lyne Dequenne (Sylvain), sa belle-mère Lise Tellier, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 21 octobre 2017 de 10h à 13h et de 14h30 à 19h15. Une liturgie de la Parole suivra dès 19h15, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à la Société canadienne du cancer.