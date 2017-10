ARCHAMBAULT, Fernand



De St-Sauveur, le 10 octobre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Fernand Archambault, époux de feu Mme Thérèse Durocher.Il était le père de feu Suzanne et de feu Francine et laisse dans le deuil ses enfants Nicole et Michel (Maryse), ses petits-enfants Stéphane, Marc-André, Bruno-Pierre, Véronique, Vicky et Yannick, ses 5 arrière-petits-enfants, ainsi que les autres membres des familles Archambault et Durocher.La famille recevra les condoléances le samedi 21 octobre à compter de midi au salon de la:214 PRINCIPALEST-SAUVEURLes funérailles auront lieu ce même samedi à 15h30, en l’église de St-Sauveur.