MONDION, Bernard



À Montréal, le 11 octobre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé Bernard Mondion, époux de Françoise Jetté.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bernard Jr (Rachel), Louise Marie, Bruno, Benoît, Mireille et Suzanne, ses petits-enfants Marc-André (Isabelle) et Marie-Ève (Jean-Philippe), ses arrière-petits-enfants Daphnée, Zachary, Laurent, Marion et Charlotte, sa soeur Françoise, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 20 octobre de 19h à 22h, et le samedi 21 octobre de 10h à 12h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 21 octobre à 12h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.(www.fondationhmr.ca)