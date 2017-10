LAROCHE, Roland



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 9 octobre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé Roland Laroche de Saint-Rémi, époux d’Évelyne Rémillard. Il était le frère de feu Pierre (Cécile) et de feu Jacqueline (feu Rosaire).Il laisse dans le deuil ses deux fils: Michel (Anna) et François, ses petits-enfants: Julie, Ghislain et Félix, ses arrière-petits-enfants: Christophe, Olivier, Samuel et Chloé, ses frères: Marc (Denise), feu Claude et Yvan (Mariette), sa soeur Lucie, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Il a été confié aux:www.poissantetfils.caLa famille accueillera parents et amis en l’église paroissiale de Saint-Rémi le samedi 21 octobre à compter de 12h30. Les funérailles y seront célébrées à 13h30.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.