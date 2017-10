GUÉRETTE, Normand



À Longueuil , le 11 octobre 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Normand Guérette.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Martine) et France (Sylvain), ses petits-enfants Camille, Vincent (Pascale), Frédéric (Laurie), Marie-Hélène (Samuel) et Nicolas (Claudie) et son arrière-petit-fils Émile, sa soeur Thérèse, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 22 octobre 2017 de 9h à 11h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Monseigneur Coderre pour leur soutien et les bons soins prodigués.