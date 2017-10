LeBlanc, Anna (née Breau)



À l'hôpital Notre-Dame, le 7 octobre dernier, est décédée à l’âge de 84 ans, Madame Anna Breau, épouse de feu Monsieur Anselme Le Blanc.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Yves), Gérald et Denis (Christine); ses petits-enfants Jonathan, Gabrielle, Michelle, Yannick, Anthony, Jérémy et Grégory et leur conjoint; ses arrière-petits-enfants: Lionel et Mélody, ses frères et soeurs Esther, Edouard, Léonie, Jules J. et Juliette, et leur conjoint, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Son fils Yvon ainsi que sa soeur Geneviève et ses frères: Aurèle, Alphonse et Allard l'ont précédée dans la tombe.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre 2017, de 13h à 16h à laUne liturgie de la Parole sera célébrée en salon à 16h.