Pour Anthony Kavanagh, ça déménage drôlement, ces temps-ci. Après avoir vécu presque 20 ans en Europe, l’humoriste a décidé de revenir s’installer au Québec avec sa petite famille, avec la sortie de son nouveau spectacle Showman. Le Journal a accompagné Anthony alors qu’il était en plein déménagement – son quatrième en quatre ans – dans sa nouvelle maison « temporaire ».

Les déménagements, Anthony Kavanagh connaît très bien cela. En quatre ans, l’humoriste a vécu successivement à Paris, Lausanne et Montreux, avant de mettre le cap sur Montréal.

Habitant temporairement avec sa petite famille au centre-ville de Montréal depuis quelques mois, Anthony espérait trouver sa future maison pour s’y installer pour de bon. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

« Nous continuions d’aller régulièrement en Europe et ce n’était pas évident pour la recherche de maisons, dit-il. Toutes celles qui nous intéressaient partaient très rapidement. »

Stabilité pour sa famille

Exaspéré par cette recherche infructueuse, l’humoriste a finalement décidé de louer une maison dans le quartier Outremont pour les neuf prochains mois. « Le quartier est magnifique, dit-il. Mais la maison n’est vraiment pas belle. Ça nous encourage à en trouver rapidement une autre pour l’été prochain (rires). »

Anthony Kavanagh souhaite avoir une stabilité pour son fils Mathis, huit ans, qui a été trimballé dans différentes écoles ces dernières années. « Ce n’est pas facile pour lui », dit le comique qui est aussi le père d’Alice âgée d’un an et demi.

Il y a quelques jours, Anthony et sa petite famille se sont ainsi installés dans cette nouvelle demeure. Un déménagement qui survient dans le même mois que sa rentrée montréalaise.

« Je suis content, car j’ai un super accueil depuis que je suis arrivé, dit-il. Mon rodage a été plein partout. Il y a toujours la crainte d’être oublié. J’ai l’ancien public qui vient me voir, avec qui ce sont des retrouvailles. Mais j’ai le défi de me faire connaître auprès des moins de 25 ans. Auprès d’eux, je suis comme un jeune expérimenté (rires). »

Adaptation

Pour bien adapter au marché québécois ce spectacle qu’il a présenté 200 fois de l’autre côté de l’Atlantique, Anthony Kavanagh a travaillé avec Simon Gravel, un auteur, producteur et concepteur télé québécois. « C’est un vieil ami. On se connaît depuis plus de 20 ans », dit Anthony.

Après presque deux décennies à œuvrer principalement sur le Vieux Continent, l’humoriste reconnaît qu’il avait besoin de se reconnecter avec le Québec, pour cette nouvelle tournée.

« Je suis en immersion depuis trois mois. Je pose plein de questions, car je ne connais plus la faune artistique. Mais à distance, je regardais les séries québécoises, j’ai toujours trouvé qu’on faisait de l’excellente télé ici. On n’a rien à envier aux Français. »

Hommage à la vie

Anthony a passé l’été à retrouver ses réflexes. « J’ai recommencé à improviser en québécois, à me refaire des “tiroirs” avec des blagues que je peux sortir à n’importe quel moment pendant le spectacle. Ce n’est pas le même sens de l’humour ici. Le spectacle continuera d’être adapté. Ça continue d’évoluer. »

Son Showman, Anthony Kavanagh le décrit comme « un hommage à la vie ». « C’est un show d’humour et d’amour, dit-il. Je voulais redevenir moi-même sur scène. Il y a le fou et le sérieux, l’insouciant et le sensible. J’avais envie de dire autre chose, d’être aussi sérieux, de faire vivre d’autres émotions aux gens dans la salle. Je voulais que les gens sortent de mon spectacle avec autre chose que le rire, qu’ils se disent que je les ai émus et surpris. »

► Anthony Kavanagh présentera son spectacle Showman les 23 et 24 octobre au Théâtre St-Denis 2. Il sera aussi à la salle Albert-Rousseau le 25 octobre. Pour toutes les dates : anthonykavanagh.com.

Le Québec d’Anthony Kavanagh

Même s’il a vécu en Europe pendant près de 20 ans, Anthony Kavanagh est toujours resté attaché au Québec. Le Journal lui a demandé ce qu’il avait aimé retrouver en revenant vivre dans la Belle Province.

Photo Chantal Poirier

Les Québécois

« Je suis content de retrouver les Québécois et le côté zen, comme la Suisse. Même dans le show-business, c’est beaucoup moins stressant. La télé est moins anxiogène ici. Les artistes sont plus détendus. Quand tu viens sur un plateau, tu n’es pas en mode défensif. En Europe, tu ne sais jamais ce qu’ils vont essayer de sortir. Il faut que t’aies de la répartie tout le temps. Ma femme me trouve plus drôle quand je fais les shows au Québec. Elle me trouve aussi plus relaxe et plus libre dans la vie de tous les jours. »

La nourriture

« En France, c’est la meilleure gastronomie, mais ce que je trouve extraordinaire à Montréal, c’est la diversité de la cuisine. [...] Je m’étais ennuyé du bon bacon, du beurre d’arachide, de la poutine, du blé d’Inde, du melon d’eau et des “ribs” [côtes levées] ! Cet été, je suis allé au festival des “ribs” [Ribfest] et j’ai montré ça à mon fils. Le Saint-Hubert aussi m’a manqué. »

Photo Chantal Poirier

La société égalitaire

« Ici, on est tous pareils. J’aime ce côté où tu peux retrouver, à deux tables d’écart dans le même restaurant, un gars qui gagne 30 millions par année et un autre qui gagne 30 000 $. C’est moins le cas en Europe, où il y a des castes. C’est très hiérarchique. Ils ont gardé les codes de l’aristocratie. Selon ta tranche de revenus, tu fréquentes d’autres établissements. Il y a moins de mixité sociale qu’ici. »

La télévision

« Même quand j’étais en Europe, je regardais la télé québécoise. J’ai beaucoup aimé 19-2 et Minuit, le soir. Je suis fan de Podz et Claude Legault. Les Bougon, Blue Moon et L’imposteur, j’ai tout regardé ça. Je préfère la télé québécoise à la télé européenne, en fait. »

Photo Chantal Poirier

La relève en humour

« Il y a une super relève ici. J’ai vu Maude Landry, dernièrement. Elle est excellente. Elle a un énorme potentiel. Mariana Mazza, j’animais le premier gala qu’elle a fait à Québec, il y a quatre ou cinq ans. Dès qu’elle est sortie, je lui ai dit qu’elle était une star. J’ai failli faire la mise en scène de son spectacle, mais je n’avais pas le temps. J’aime aussi beaucoup Adib Alkhalidey et Mathieu Cyr. La relève arrive en force et c’est tant mieux. C’est le cycle normal de la vie. »

« Il y a 25 ans, j’étais là avec Patrick Huard, Mario Jean, Jean-Michel Anctil et Martin Petit. On arrivait et on bousculait ce qui se passait. Là, il y a une nouvelle génération qui vient nous bousculer. Comme dans tout, tu t’adaptes ou tu meurs. Ça fait 28 ans que je fais ce métier. J’ai surfé sur des vagues différentes. Je compte être là encore dans 28 ans. »