Paru pour la première fois en 2005, le disque assez stupéfiant du pianiste Matt Herskowitz est surtout un hommage au regretté trompettiste Lew Soloff. Ce dernier qui joua avec Frank Sinatra, Gil Evans, et plus encore Blood Sweat & Tears restera dans les mémoires comme l’un des musiciens les plus brillants. En dix plages, les moments d’émerveillement sont là. Si vous taquinez les arpèges, il est difficile de résister à Etude On The Days of Wine and Roses et Forget Me Not.