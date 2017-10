Depuis son passage à la première saison de La Voix, on a toujours connue Andie Duquette comme une fidèle rockeuse. Mais pour son second album, Here We Are, la chanteuse fait un virage à 180 degrés. Non seulement elle embarque dans la vague new country, mais elle le fait dans la langue de Shakespeare.

Malgré tout, la chanteuse ne s’éloigne pas de son naturel. « Je vais être la plus heavy des chanteuses country », dit-elle en riant à l’autre bout du fil.

Après Ton problème, un premier album en français dont quelques chansons se sont taillé une belle place sur les ondes radiophoniques, Andie Duquette a commencé à travailler sur son deuxième album avec le réalisateur Tino Izzo (Céline Dion, Bobby Bazini), il y a de cela trois ans.

« C’est lui qui a eu l’idée du country, explique-t-elle. Au début, c’était beaucoup plus rock.

C’était correct, mais rien ne se démarquait vraiment. Il a eu l’idée d’ajouter une touche country, sans savoir que j’avais toujours aimé ça. Je capotais sur Shania Twain quand j’étais jeune. Quand on l’a essayé, ça marchait vraiment avec ma voix, avec ma drive. »

Tino Izzo a écrit 11 des 12 chansons de l’album, l’autre étant une reprise de Joan Jett.

« C’est tout un cadeau qu’il m’a fait », reconnaît celle qui a toujours écrit ses chansons.

Photo courtoisie

Ne pas mélanger les choses

Andie Duquette se commet cette fois-ci en anglais. « Je n’aime pas mélanger les affaires », explique-t-elle.

« Avant de faire La Voix, j’avais un projet de compositions qui était en anglais uniquement. Ensuite, je me suis concentrée sur mon projet francophone. J’ai comme un blocage, je ne veux pas faire un album moitié français, moitié anglais, par exemple. »

Elle explique également qu’elle ne traduirait pas une chanson pour qu’elle puisse passer à la radio, comme plusieurs artistes québécois anglophones le font.

Réaction du public

Andie Duquette attend de voir la réaction du public face à cet album, avant de décider quelle direction prendre pour le troisième album. Elle envisage un retour au rock francophone, mais ne cache pas qu’elle aimerait un jour aller créer à Nashville.

L’album Here We Are est en vente maintenant.