Le retour d’Alain Choquette

Après avoir présenté Drôlement magique 500 fois en France, Alain Choquette amène son tout nouveau spectacle au Québec. Le magicien s’arrêtera deux soirs au Capitole, mardi et mercredi, renouant avec les scènes québécoises après une absence de huit ans.

Ta tournée québécoise a débuté le 15 septembre dernier au Théâtre St-Denis 2, à Montréal. Comment se passe ce retour sur scène au Québec ? Étais-tu nerveux ?

« Pas du tout. J’étais vraiment excité et j’avais hâte. Ça se passe très bien et c’est du bonheur. Le public du Québec est beaucoup plus festif, “de party” et participatif que celui en France. Drôlement magique est un spectacle qui est basé sur l’interaction, et les gens, ici, ne sont pas du tout surpris lorsqu’on les invite sur scène et qu’on les touche. Les gens, au Québec, me connaissent depuis mes débuts, il y a 30 ans, et c’est comme retrouver une vieille pantoufle. C’était vraiment cool. »

Les artistes et surtout les humoristes doivent souvent, pour la France, adapter leur spectacle en fonction du public français. Drôlement magique a été créé pour la France. Est-ce que tu as dû en faire une adaptation pour le Québec ?

« J’ai changé quelques mots, mais c’est tout. Ce spectacle, c’est d’abord et avant tout moi et ma personnalité. Les Français trouvent la langue québécoise exotique. J’utilise des expressions québécoises et ils aiment ça. »

De quelle façon décrirais-tu Drôlement magique ?

« C’est très familial et très, très drôle. C’est de l’humour de situation où il va se passer quelque chose. Je sais ce qui est arrivé samedi et vendredi, mais je ne sais jamais ce qui va se produire, parce que les gens du public qui participent à mes numéros sont différents. Ça fait 40 ans que je suis là-dedans et j’ai choisi des numéros qui ont un impact important. C’est intime. Il n’y a pas de grandes illusions, mais la magie choisie est très forte et les gens en parlent longtemps. »

Tu vas participer à la nouvelle émission La magie des stars, qui va faire ses débuts cet hiver sur les ondes de TVA. Une émission où des artistes québécois vont présenter des numéros de magie. Tu vas faire partie du jury avec le magicien français Éric Antoine et l’humoriste Mariana Mazza. Est-ce que les tournages ont débuté ?

« Trois émissions ont été enregistrées et la finale doit l’être cette semaine. Les artistes qui viennent présenter leurs numéros ne sont pas du tout dans leurs pantoufles et leur élément. Ils sont très déstabilisés. C’est bien spécial de voir un humoriste qui doit dire des textes en pensant à ses manipulations. C’est un gros show, c’est très drôle et c’est très touchant. »

As-tu commencé l’écriture de ton nouveau spectacle, et est-ce que tu as l’intention de le présenter tout d’abord en France ?

« Je ne pensais pas en faire un autre, mais on m’a convaincu de le faire. Le succès que j’ai connu en France m’a donné le goût de poursuivre et de ne pas abandonner. J’ai déjà plein de notes pour des numéros et je suis très avancé dans l’écriture de mon prochain spectacle de magie. Ça va être plus gros et plus important, et j’aimerais bien le présenter au Québec en premier. »