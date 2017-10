Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présente la première grande exposition multidisciplinaire sur les mythes et les stéréotypes du western. Plus de 400 peintures, sculptures, installations, photographies, artéfacts, photos et extraits de films, autant de témoins de l’évolution du genre aux États-Unis et au Canada. Il était une fois... le western, c’est beaucoup plus qu’une histoire de cowboys et d’indiens. L’exposition explore des thèmes tels la violence et le racisme. Elle explique aussi comment les beaux-arts et le cinéma ont formé la mythologie western de l’Ouest américain.

♦ Il était une fois... le western, au MBAM du 14 octobre 2017 au 4 février 2018.

♦ Avec cet événement, la directrice du MBAM, ­Nathalie Bondil, réalise un rêve d’exposition depuis son arrivée en Amérique (Montréal).

♦ L’exposition retrace l’évolution du western au grand écran depuis les courts-métrages muets, en passant par les classiques de John Ford, et les « westerns spaghettis » de Sergio Leone, jusqu’aux productions contemporaines des Quentin Tarantino.

♦ L’exposition inclut aussi les légendes d’ici, dont le chanteur country western Willie Lamothe et le cowboy Will James.