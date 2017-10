Les 300 vins de l’année

C’est aussi excitant qu’à la première édition en 2011 d’ouvrir la boîte qui contient le fruit des neuf derniers mois de travail ! Lorsqu’on entreprend le « marathon-rédaction-dégustation » chaque année en janvier, on se dit qu’il faut être un peu fou pour s’enfermer dans un petit labo pour analyser tout près de 2000 échantillons de vin pendant de nombreux mois et c’est exactement ça, on est fou... Fou de vin !

On retrouve quoi au juste dans ces 300 pages ? C’est simple, ce sont les 300 vins marquants de notre année de dégustation. Des flacons entre 6 et 150 $ l’unité qui nous ont offert plaisir, satisfaction, émotion... Plus de 80 % des vins présents dans le bouquin vous coûteront moins de 30 $ la fiole.

Pas de pub

Aucune bouteille qui nous a laissés sur notre appétit ne se retrouve dans ces pages. Pas non plus de publicité ou de lien avec la SAQ ni avec les vignerons ou les agences en vins, bières, cidres et spiritueux. Aucune « tape dans l’dos » de producteurs « cool », de retour du balancier d’un voyage payé par un regroupement... Juste des bons produits à bon prix qui nous ont accroché un sourire au visage ! On déguste, quand on aime et que le produit est disponible en bonne quantité, on le salue, c’est tout !

Tout est nouveau, tout est beau

En plus des 300 rapports qualité/prix/plaisir, vous retrouverez des harmonisations mets-vins pour chacun des produits, les appellations, les cépages, le temps de garde de chacun des vins, le taux de sucre résiduel, le pourcentage d’alcool, la température de service recommandée, le temps de passage en carafe s’il y a lieu, le code-barre SAQ pour votre téléphone intelligent, le temps de garde en cave, un 2e choix de vin ayant des airs de famille avec celui suggéré, des anecdotes, des conseils de service, de pertinentes informations sur le domaine et sa région viticole, le top Vin des 20 meilleures aubaines de l’année ainsi que les 10 tops 10 des meilleurs mousseux, champagnes, vins de mariages, vins du Québec, vins liquoreux, vins de garde, vins à offrir en cadeau...

Bref, on a ajouté de la chair autour de l’os encore cette année. Plus de 85 % des produits ne se trouvent pas dans l’édition précédente. Tout est nouveau, tout est beau, car dans la vie, on ne devrait jamais être acquis, mais toujours conquis !

Il est offert partout au Québec pour un petit 20 $ et il se nomme simplement, Le Lapeyrie 2018.

Le vin de la semaine

Minervois-La Livinière 2014

Réserve – Château de Gourgazaud

Languedoc-Roussillon – France

Code : 972646 – Prix : 18,70 $

Servir à 16 degrés Celsius

Idéal avec des viandes de gros gibiers à poil ou une belle pièce de bœuf.

Ce solide rouge du sud de la France figure fièrement dans le Top Vin du guide cette année. Il est sans équivoque un des meilleurs choix de vin rouge à moins de 20 $ que vous pouvez faire sur notre marché. Il s’agit d’un parfumé, juteux, racoleur et enivrant assemblage de syrah complété pour un petit pourcentage de mourvèdre. Une formidable emplette languedocienne à ajouter à votre réserve !