Rappel de saucisses possiblement contaminées à la Listeria

QUÉBEC - Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) met en garde la population de ne pas consommer des saucisses de l’entreprise Produits des viandes Slovenia Itée., située à Montréal, en raison de la présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes.

Les produits visés ont été vendus par l’entreprise ainsi que dans des établissements de détail dans la région métropolitaine de Montréal et dans la région des Laurentides, entre le 21 septembre et le 13 octobre. Ils ont été vendus à l’état réfrigéré et leurs étiquettes comportent la mention «Slovenia».