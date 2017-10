Ria Mae poursuit son ascension

Après un EP et deux albums, l’impatience de Ria Mae l’a amenée à sortir un nouveau EP, My Love, qui comprend des collaborations avec Serena Ryder et Tegan and Sara. Celle qui sera en spectacle au Québec la semaine prochaine lancera cet opus le 3 novembre.

Ria Mae fait sensation sur la scène canadienne depuis ses débuts. Néo-écossaise, c’est à Montréal qu’elle a fait ses premiers enregistrements et goûté au succès avec la pièce Clothes Off.

Une popularité qui l’a menée jusqu’à Toronto, où elle travaille aujourd’hui, et jusqu’en Europe en première partie du duo Tegan and Sara, dont elle se considère comme le troisième membre du groupe.

Celle qui a fait les premières parties d’Alex Nevsky lors de sa dernière tournée part maintenant sur la route avec une autre jeune sensation canadienne, Scott Helman, pour 17 dates. Alors qu’elle s’était produite en formule acoustique, elle part maintenant avec plusieurs musiciens.

Ils se produiront à Montréal et à Québec la semaine prochaine. « Je veux offrir au public un son plus développé. [...] Je pense que la musique de Scott et la mienne sont très différentes, mais en même temps, on a beaucoup de fans en commun. »

Ne pas faire attendre

« Ç’a vraiment été une année formidable, avoue-t-elle à l’autre bout du fil. J’ai sorti un EP parce que je suis juste impatiente. J’écris beaucoup et je ne voulais pas faire attendre les gens. J’avais envie de les sortir maintenant, et d’autres sortiront l’année prochaine également. »

L’indie, le pop et le r’n’b se mélangent sur My Love, qui propose un son « plus robuste », croit-elle. Évidemment, il est question d’amour, comme sur le premier extrait, Bend, qui parle de reconstruction.

« Toutes les chansons parlent de relations amoureuses, de personnes que j’ai aimées. Alors j’ai eu l’idée de mettre ces chansons ensemble », explique-t-elle.

Ria Mae et Scott Helman seront en spectacle le 15 octobre à l’Astral, à Montréal, et le 17 octobre au Complexe Méduse, à Québec.