Un CHSLD joyeux et ludique

Les histoires tristes associées aux conditions de vie dans les résidences pour les personnes âgées sont nombreuses. Il y a aussi celles, belles et heureuses, qui ne font pas les manchettes. Véronika Makdissi-Warren a choisi, avec la création Centre d’humbles survivants légèrement détraqués (CHSLD), de poser un regard humoristique sur la vulnérabilité entourant la vieillesse.

À l’affiche à La Bordée, à partir du 24 octobre, CHSLD plonge dans le quotidien de cinq personnes qui vivent dans une résidence pour personnes âgées et d’un préposé, à travers des petites situations de vie de tous les jours.

« Des petites situations quotidiennes qui peuvent devenir des aventures loufoques et rocambolesques. J’utilise beaucoup leur routine quotidienne – comme se déplacer, prendre des pilules ou manger une soupe –, qui, parfois, devient des défis olympiques », a raconté l’idéatrice, auteure et metteure en scène de cette création, écrite en collaboration avec les six comédiens.

Les premières briques de CHSLD ont été posées avec une carte blanche intitulée Le KomikSlapstickMusikKlub, présentée au Cercle en 2013.

Un des numéros racontait, en deux minutes, la vie d’un couple qui devenait vieux et qui traversait une porte pour entrer dans une résidence pour personnes âgées.

« C’était une image qui était très forte et qui m’a amenée à imaginer le reste de leur vie », a-t-elle indiqué. Deux ans plus tard, elle présentait, toujours au Cercle, une autre carte blanche, Outrage en bouche, où des comédiens d’expérience lisaient des rôles de jeunes.

« J’aimais beaucoup ce décalage des âges et c’est à partir de ce moment que l’idée de parler des personnes âgées, par l’entremise de jeunes acteurs, a pris forme. »

Une première version de CHSLD était ensuite présentée en novembre 2015.

Jeu clownesque

Véronika Makdissi-Warren aime, en raison de son côté naïf et ludique, le jeu clownesque depuis toujours, et c’est ce qu’elle a décidé d’amener dans CHSLD.

« Je voulais montrer la fragilité de ces gens et le faire en posant un regard comique. CHSLD est une pièce qui parle des petites choses de la vie et du quotidien que l’on rend magnifiques, que l’on rend théâtraux et qui permettent à tout le monde de s’y retrouver. On parle beaucoup de ce qui va mal dans les résidences pour personnes âgées, mais les bonnes nouvelles font rarement les manchettes », a-t-elle expliqué.

L’auteure, comédienne, metteure en scène, enseignante et musicienne, est consciente de la délicatesse du sujet qu’elle a choisi d’aborder, par l’entremise de la comédie.

« Il ne s’agit pas d’un statement sur les CHSLD. C’est plus un spectacle sur la vieillesse, la solitude et sur toutes les choses cocasses qui peuvent arriver à ces gens. C’est effectivement délicat, mais en même temps, c’est la vie. Tout le monde va côtoyer et vivre ça. C’est un moment sensible de notre vie dont on ne parle pas beaucoup, et je pense que tout le monde peut se rattacher à cette pièce qu’on aborde avec beaucoup d’amour et de façon très respectueuse », a-t-elle laissé tomber.