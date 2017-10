Un outil quasi indispensable

La 45e édition du Festival de chasse du Haut-St-Maurice se déroulera cette année du 22 au 28 octobre dans la plus grande ville de chasse et de pêche de la Belle Province : La Tuque. Il s’agit du plus gros événement du genre au Québec. Les organisateurs vous proposent une variété d’activités qui plairont à tous les membres de la famille ainsi qu’aux non-chasseurs, telles que des ateliers d’ajustement des armes, des déjeuners des placoteux, des spectacles, un salon des vins, une soirée dédiée aux chasseurs, un concours de bûcheron, etc. Cette grande fête est également une occasion en or de faire mesurer vos panaches. L’année dernière la coiffe du gagnant mesurait un peu plus de 52 pouces. Plus de 111 prix d’une valeur totale de plus de 15 000 $ en marchandise seront remis parmi les chasseurs qui auront rempli toutes les conditions obligatoires des règlements 2017. Il y aura aussi des prix pour les femelles et les veaux. Pour en savoir plus ou pour acheter vos billets en ligne, visitez le site www.festivaldechasse.ca