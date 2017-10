Tirée de son bagage personnel, la comédienne Rachel Graton signe sa première pièce de théâtre, présentement à l’affiche au Théâtre d’Aujourd’hui. Portée par cinq comédiens et mise en scène par Claude Poissant, La nuit du 4 au 5 raconte la tragique histoire d’une femme qui se fait agresser et violer par un homme.

C’est sur le bout des lèvres que la comédienne Rachel Graton, devenue ­auteure, admettra qu’elle s’est fait ­agresser dans la vraie vie. Sans vouloir raconter sa propre histoire dans une pièce, elle a néanmoins puisé dans un fait vécu qui lui appartient afin d’écrire La nuit du 4 au 5, qui lui a d’ailleurs valu le prix Gratien-Gélinas, dédié aux auteurs de la relève. «Sans être exactement ce que l’on retrouve sur scène, c’est tiré d’une expérience que j’ai vécue», confie-t-elle. Il va sans dire que son expérience, aussi malheureuse soit-elle, ajoute une grande crédibilité et une certaine authenticité à son texte. «Je tenais à transposer mon expérience et en faire une œuvre artistique», précise l’auteure en résidence au Théâtre d’Aujourd’hui.

Ainsi, durant la nuit du 4 au 5, près de chez elle, une jeune femme se fait violer par un inconnu. Durant son agression, elle se débat et elle crie si fort qu’elle réveille ses voisins. L’agresseur prendra la fuite.

«C’est un texte très fort et ­extrêmement costaud», souligne la comédienne ­Geneviève Boivin-Roussy qui fait ­partie de la distribution. «C’est un défi ­extraordinaire de jouer ce texte.»

À en perdre la mémoire

L’événement est si traumatisant que la victime perdra partiellement la mémoire.

«La jeune femme ne se positionne jamais comme une victime», fait ­remarquer ­Geneviève Boivin-Roussy que l’on suit dans la série O’. «Elle tente plutôt de rassembler les pièces du puzzle afin de comprendre ce qui s’est passé.»

Entre la douleur, la honte et la ­souffrance, il faudra inévitablement se rendre au poste de police et dresser un portrait-robot.

L’événement ne sera pas sans ­conséquence. «Il y a les séquelles ­psychologiques et les cauchemars», ­révèle l’auteure. «Le corps se ­souvient, elle a des blessures.»

On suivra l’évolution de cette femme qui s’affirme tout en faisant preuve de résilience pour retrouver le chemin de la liberté.

«C’était une femme assez libre qui perdra sa liberté en raison de cette agression, mais qui tend à la retrouver», ajoute Rachel Graton.

Un chœur

Ce texte sera porté par cinq ­comédiens, qui formeront un chœur, et qui ­deviendront tous, à un moment ou l’autre de la pièce, cette jeune femme agressée. «Nous sommes sur une ligne très fine entre la narration et le jeu ­psychologique», indique l’auteure que l’on retrouve dans les séries, Au secours de Béatrice et Les Simone.

Parmi les autres personnages, on compte la mère de la victime, les voisins, les amis, les policiers, les ambulanciers et les ­intervenants sociaux, avec qui elle tentera de reconstruire le fil des événements.

La nuit du 4 au 5