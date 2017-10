De bonnes idées, mais un film inégal

Quatre ans après la sortie de Hot Dog, qui avait été démoli par la critique, le réalisateur Marc-André Lavoie est de retour avec Innocent, une nouvelle comédie qui comprend quelques bonnes idées, mais qui tombe finalement à plat.

On ne pourra pas reprocher à Marc-André Lavoie de ne pas aller au bout de ses idées. Son nouveau film, qu’il a autofinancé et réalisé avec un tout petit budget, s’inscrit dans la continuité de ses comédies précédentes, de Bluff (son rafraîchissant premier long métrage, qu’il avait coréalisé avec Simon-Olivier Fecteau) à Hot Dog en passant par Y’en aura pas de facile.

La bonne nouvelle, c’est qu’avec Innocent, on est plus proche de l’esprit et du ton de Bluff que de celui de Hot Dog.

L’intrigue de Innocent tourne autour du personnage de Francis (Emmanuel Bilodeau), un homme en apparence un peu naïf et gaffeur qui se retrouve mystérieusement derrière les barreaux après avoir été impliqué dans quelques incidents malheureux à différentes époques de sa vie.

Inégal

La construction du récit permet à Marc-André Lavoie de revenir à la forme qui avait fait le succès de Bluff : le film à sketchs. D’une intrigue à l’autre, Francis (campé sans retenue par Emmanuel Bilodeau) est confronté à différents personnages — souvent caricaturaux — joués de façon inégale par une ribambelle d’acteurs connus, dont Pascale Bussières, Sandrine Bisson, Dorothée Berryman et Réal Bossé.

Le film est parsemé de bons gags et de scènes amusantes, mais offre aussi au passage quelques séquences visiblement improvisées qui frôlent l’amateurisme. Plus le récit progresse, plus les rebondissements grotesques s’accumulent et viennent gâcher le tout. Marc-André Lavoie est aussi passé totalement à côté de son thème principal — les préjugés et les apparences — qu’il aborde seulement en surface. Dommage.

Innocent

★★ ½

Une comédie de Marc-André Lavoie

Avec Emmanuel Bilodeau, Réal Bossé, Pascale Bussières et Sandrine Bisson.