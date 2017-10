La vague de résurrections de séries-cultes atteint un bas-fond avec Dynasty. La nouvelle version du populaire soap des années 1980 est même trop mauvaise pour être qualifiée de plaisir coupable.

Tout comme l’original, ce Dynasty du 21e siècle débute au moment où Fallon Carrington (Elizabeth Gillies) apprend une nouvelle qui risque de chambouler ses plans de carrière : son père milliardaire, Blake Carrington (Grant Snow), s’apprête à épouser Cristal (Nathalie Kelley), son antagoniste dans l’entreprise familiale. S’ensuit une succession de manigances tout aussi inutiles qu’ennuyantes pour stopper cette union.

Diffusé mercredi dernier aux États-Unis (et offert au Québec sur Netflix en version anglaise et française), le premier épisode réunit tous les clichés inimaginables des vieux feuilletons dépassés : un mariage-surprise, une mort tragique, des scènes de sexe plaquées, de longues pauses silencieuses en fin de scènes pour créer un effet dramatique et beaucoup, beaucoup de chicanes.

Une pâle copie

Après 30 minutes, les deux héroïnes en viennent même aux coups... vêtements déchirés, gifles esquivées et cheveux ébouriffés inclus.

On serait porté à croire qu’une séquence du genre devrait minimalement divertir, mais malheureusement, cette pâle copie des légendaires crêpages de chignons entre Joan Collins et Linda Evans se prend trop au sérieux pour provoquer un seul sourire.

Quant aux dialogues, ils semblent tout droit sortis d’un vieux feuilleton de fin d’après-midi. Exemple ? Après une partie de jambe en l’air, la mariée s’exclame : « Ton lit est super ! » Réponse du conjoint : « Il est encore mieux avec toi dedans. »

Quelques efforts ont été faits pour actualiser la série. Ainsi, Dynasty n’est plus aussi homogène qu’avant. La famille rivale des Carrington, les Colby, est afro-américaine, et Cristal est hispanique. Quant à Sammy Jo, elle est devenue un homme gai.

On parle également d’énergie verte, mais tout le reste demeure poussiéreux. La première série a peut-être marqué les esprits il y a 35 ans, mais cette relecture n’apporte rien de neuf et ira rapidement rejoindre les récents remakes de Beverly Hills 90210 et autres Melrose Place au cimetière des fausses bonnes idées.

« Qu’on le veuille ou non, nous vivons dans une ère de dynasties », déclare la narratrice en début d’épisode, pendant qu’on nous montre des images des Trump et des Kardashian.

Voilà pourquoi il est important de dire non aux Carrington. Deux familles riches et insipides dans l’espace public, c’est déjà bien assez, non ?