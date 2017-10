Des talents de tous les genres

De nombreux jeunes candidats ont reçu des messages d’encouragement de la part de leurs idoles, dimanche soir, lors de la quatrième ronde des auditions à l’aveugle de La Voix junior. Mais reste que c’est avec leur talent vocal qu’ils arrivent à faire tourner les coachs.

Paul Moreau, 10 ans, a livré une très jolie version de Mistral Gagnant de Renaud en s’accompagnant au piano. La filiation avec Alex était évidente et, même si Marie-Mai l’a voulu dans son équipe, c’est lui qui est son coach.

Romy Girard, 13 ans, a souhaité tenter sa chance à La Voix junior en chantant Rise Up de Andra Day. Marc Dupré est le seul coach à s’être retourné.

Isabelle Simard, 7 ans, a choisi d’interpréter la chanson C’est moi de Marie-Mai pour son audition à l’aveugle. Marc et Marie-Mai ont craqué pour la jeune chanteuse et, contre toute attente, elle a choisi Marc Dupré.

D’origine ukrainienne, Arina Mireille Petukhov, 12 ans, a découvert la chanson française grâce à sa grand-mère. Son interprétation de La Vie en rose est magnifique et les trois coachs se sont tournés pour elle. Elle va poursuivre dans l’équipe de Marie-Mai.

Des expériences formatrices

Habituée des plateaux de tournage de cinéma, Chelsea Goldwater, 11 ans, a choisi d’interpréter Part of Your World du film La Petite Sirène. Marie-Mai et Alex se sont retournés et ce dernier aura le plaisir de l’avoir dans son équipe.

Juliette Compan, 10 ans, a interprété La Seine du film Un monstre à Paris. Les trois coachs ont été sensibles à son interprétation, mais elle a choisi Marie-Mai.

Alessia Marie Pietraroia, 13 ans, aimerait beaucoup poursuivre dans ce métier. Elle a choisi de chanter Girls on Fire d’Alicia Keys. Seul Alex a été convaincu de sa prestation.

Talents bruts

La chanson est très présente dans sa vie de Zachary Tremblay, qui souhaite devenir médecin. Son interprétation de This Town a époustouflé les trois coachs, et Marc a remporté son adhésion.

Dernière candidate de la soirée, Lou Granger-Deschamps, 14 ans, a subjugué les trois coachs avec Tough Lovers de Christina Aguilera, et elle va poursuivre dans l’équipe de Marie-Mai.

Lou Deschamps mise sur son talent

Photo courtoisie OSA Images et TVA

Lou était fière que les coachs se retournent sur sa prestation à La Voix junior, dimanche soir. Même si elle chante depuis sa plus tendre enfance avec son père, le rockeur Martin Deschamps, elle souhaitait être reconnue pour son propre talent.

« J’avais déjà croisé les coachs auparavant dans des spectacles ou des festivals où j’étais avec mon père. J’étais vraiment contente qu’ils ne me reconnaissent pas et qu’ils se retournent juste sur ma voix. En faisant l’émission, c’était aussi mon but de faire mon propre chemin dans ce milieu. »

Lou Granger-Deschamps chante quasiment depuis qu’elle est née et sa première performance sur scène reste indélébile. « Ma première fois avec mon père, c’était au Téléthon Enfant Soleil. Je devais avoir trois ou quatre ans. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, en plus des gens devant la télé. C’était ma première fois en public ».

Après une première tentative l’an dernier, elle souhaitait participer à La Voix junior pour essayer d’avancer et de s’améliorer. « J’avais envie de vivre l’expérience de groupe et de rencontrer des jeunes qui sont aussi passionnées que moi. Je vis cette émission comme une expérience qui peut m’apporter beaucoup en travaillant et en chantant avec les autres. Si ça peut me faire connaître, que ça montre mon talent et ma passion pour la musique au reste du Québec, ça ne peut m’apporter que du positif ».

Un Style différent

Si son père, rockeur et bluesman reconnu, le style musical de Lou Granger-Deschamps est ailleurs. Elle avoue même préférer chanter en anglais plutôt qu’en français. « Je n’ai pas du tout le même style que mon père. J’aime chanter du Tina Turner ou des chansons de Christina Aguilera, comme lors de l’audition à l’aveugle ».

En choisissant que Marie-Mai la prenne sous son aile à titre de coach comme coach, elle espère voir s’ouvrir de nouveaux horizons.

Photo courtoisie OSA Images et TVA

« J’ai choisi Marie-Mai comme coach, c’est ce que mon cœur me disait au moment de choisir. » -Arina Mireille Petukhov

Photo courtoisie OSA Images et TVA

« J’aime raconter des histoires quand je chante et la comédie musicale est parfaite pour moi. » -Chelsea Goldwater