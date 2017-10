Incroyable, mais vrai : l’électron libre qu’est Beck est devenu diablement prévisible au fil des parutions.

Beck - Colors

★★★

Photo courtoisie

Telles les marées, l’iconoclaste alterne de plus en plus entre les productions explosives (par exemple : Midnite Vultures en 1999, Guero en 2005, The Information en 2006) et les œuvres plus contemplatives ou dépouillées (Sea Change en 2002, voire Modern Guilt en 2008). Après le méditatif Morning Phase en 2014, le bonhomme revient évidemment à la charge avec Colors, un LP qui se veut vitaminé.

« Qui se veut », oui

Le « hic », c’est que – pour une des rares fois dans sa carrière – Beck est aujourd’hui à la remorque au sein de l’offre actuelle de son genre de prédilection.

Plutôt que de proposer quelque chose d’unique ou de diablement personnalisé, le chanteur et multi-instrumentiste semble se contenter de singer Tame Impala (la chanson-titre du disque succéderait à merveille à The Less I Know The Better sur une liste d’écoute) ou encore Passion Pit, voire Foster The People.

Ceci étant dit...

Outre Up All Night (et je suis sûrement influencé par le magnifique clip accompagnant la pièce), Colors tangue vers le beige (mes excuses) côté hits.

À noter toutefois : pour un mélomane, c’est un album satisfaisant (c’est du Beck, après tout), mais pour un indécrottable fan de sa discographie, Colors est une déception. Dommage.

Brigitte Boisjoli - Signé Plamondon

★★★

Photo courtoisie

Après avoir étonné en défendant l’œuvre d’une grande dame du country sur son album précédent, Brigitte Boisjoli se frotte maintenant à un double défi : reprendre des classiques de Luc Plamondon. Double, car Boisjoli doit non seulement s’approprier les textes du parolier, mais aussi se distinguer des interprètes originales allant de Diane Dufresne (J’ai rencontré l’homme de la vie) à Céline Dion (Je danse dans ma tête). Bref, grosse compétition ! Sans être aussi surprenant que Patsy Cline, Signé Plamondon s’avère quand même charmant.

Carla Bruni - French Touch

★★

Photo courtoisie

Madame Bruni est bien en voix, même si la décision d’opter pour des instrumentations souvent minimalistes est relevée et même si la sélection musicale est étonnante (on va de Depeche Mode à ABBA en passant par AC/DC), ça demeure un album de reprises qui s’avère au final, diablement paresseux (des adaptations un brin jazzy ? Encore !?). Pour fans, surtout et même encore...

Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas

★ ½

Photo courtoisie

Hé-bo-boy ! Même si Mme Stefani est toujours aussi bien en voix, ça demeure quand même un énième album de classiques de Noël qui s’avère au final, incroyablement mauvais. Achetez A Charlie Brown Christmas de Vince Guaraldi à la place !

Coup de coeur

Keith Kouna - Bonsoir shérif

★★★ ½

Photo courtoisie

Faire de la musique engagée est encore plus dangereux que le funambulisme. Soit le verbe n’est pas assez chargé, soit la mélodie – souvent ringarde – l’ankylose. Avec Bonsoir shérif, Keith Kouna fait beaucoup de jaloux. Non seulement le bonhomme livre un des plus pertinents albums punk rock locaux de l’année, mais il y arrive avec une fureur, une poésie et un aplomb étonnants. Œuvre polarisante, certes, mais si vous ne devez qu’écouter une seule pièce du disque, misez sur Vaches. Encapsuler 2017 en 4:29 est un exploit en soi.