<i>Junior Majeur</i> en 7 points

Du hockey, de jeunes comédiens québécois talentueux et une intrigue qui promet d’être enlevante : le film Junior Majeur a tout pour attirer une foule d’ados au cinéma, cet automne.

4. En novembre, on pourra retrouver Janeau cinq ans plus tard, ce qui est plus que crédible en termes de temps qui s’est écoulé depuis le premier film. Janeau est désormais un joueur très prometteur des Saguenéens de Chicoutimi.