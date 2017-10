Jérémy Demay veut être vivant

Inspiré par une citation d’Oscar Wilde (« Peu de gens vivent, la plupart ne font qu’exister »), Jérémy Demay s’est demandé ce que cela signifiait pour lui, être vivant. Dans son deuxième one-man show, l’humoriste de 34 ans parle notamment de la vieillesse et de la mort.

Jérémy Demay a connu un grand succès avec son premier spectacle, Ça arrête pu d’bien aller !, sorti en 2013 et qui s’est vendu à presque 100 000 billets. Dans son deuxième effort solo, Vivant, il a voulu ­poursuivre dans la même lignée.

« J’avais peur, car je me demandais si j’allais être capable de créer un nouveau show que j’aimerais autant que le premier, dit-il. Mais bizarrement, l’écriture s’est passée beaucoup plus facilement cette fois-ci. Il y avait quelque chose de plus simple. L’expérience du premier spectacle, et le fait que j’ai trouvé ma note, ç’a dirigé l’écriture du deuxième. »

Une grosse cicatrice

Parmi les thèmes de Vivant, Jérémy Demay a voulu parler de la mort. « C’est rarement abordé parce que je pense que c’est le sujet le plus tabou qui existe depuis le début de l’humanité. Au départ, je voulais parler de mon père qui est mort quand j’étais jeune. Mais c’est devenu un numéro sur la mort et plus du tout sur mon père. Ça fait du bien de rire de ça, je trouve. Ça fait du bien à tout le monde de rire d’un sujet grave et profond ».

Jérémy Demay n’avait que huit ans lorsqu’il a vu son père succomber à une crise cardiaque. « Ça m’a beaucoup traumatisé. Ça m’a fait une grosse cicatrice. Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux et c’est relativement guéri. Mais ç’a sûrement fait l’humoriste que je suis devenu. Je n’aurai jamais la réponse, mais je crois que si mon père avait été encore vivant, je n’aurais pas eu besoin d’autant de reconnaissance et d’amour. »

À la fin du spectacle, le public pourra entendre la chanson Vivant, que Jérémy Demay a écrite avec Alex Nevsky, son très bon ami. « J’avais envie d’écrire quelque chose avec lui, dit l’humoriste. Et j’ai tellement aimé la chanson, même si elle n’est pas drôle, que j’ai décidé de la jouer au piano à la fin du spectacle. »

Jérémy Demay lancera bientôt sa chanson Vivant. Les partages sur les réseaux sociaux permettront d’amasser de l’argent pour Centraide, un organisme qui lutte contre la pauvreté.

► Le spectacle de Jérémy Demay sera présenté à l’Olympia de Montréal, du 17 au 21 octobre, ainsi que les 25-26 octobre. Pour toutes les dates : jeremydemay.com.