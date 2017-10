Les pains sans gluten : les meilleurs choix

Les produits sans gluten n’ont jamais été aussi populaires. Ils répondent aux besoins des personnes souffrant de maladie cœliaque et à ceux qui présentent une hypersensibilité au gluten. Cette semaine, on analyse les pains sans gluten.

Mon analyse

Afin de comparer équitablement les produits disponibles sur le marché, une portion de deux tranches a été choisie (de 47 g à 70 g). Les pains blancs et ceux à grains entiers ont fait l’objet de ce banc d’essai. La plupart des pains se retrouvent dans le rayon des surgelés.

16 pains ont été analysés. Ils apportent, par portion de 2 tranches :

De 140 à 240 calories

De 3 à 10 g de gras

De 210 à 340 mg de sodium

De 0 à 6 g de fibres

De 2 à 5 g de sucres

De 1 à 8 g de protéines

Les meilleures options

Photo courtoisie

Les pains de la boulangerie L’Angélique sont les grands champions de notre banc d’essai pour leur valeur nutritive intéressante, mais surtout pour leur courte liste d’ingrédients sans additifs alimentaires. Ils sont fabriqués à base d’un mélange de farines comme celle de riz brun, de sarrasin, de quinoa et d’amarante. Ils affichent une teneur en sodium sous la moyenne (210 mg). Leur teneur en protéines (3 à 5 g) et en fibres (3 g) est aussi intéressante considérant cette catégorie de pains.

Photo courtoisie

Le pain Go Grains de la boulangerie Cannelle est également une option avantageuse. C’est sa teneur en fibres (5 g) et en protéines (7 g), provenant de la farine de pois chiches, de gourgane et des graines, qui le classe parmi nos meilleures options. Il contient aussi de la farine de sarrasin et de riz brun ainsi que de la fécule de pomme de terre et de tapioca. On apprécie, ici aussi, que sa liste d’ingrédients soit exempte d’additifs. Dommage qu’il s’agisse du pain le plus riche en sucres (5 g) et qu’il compte parmi les plus salés (290 mg).

Photo courtoisie

Les pains de graines et de grains ainsi que de millet et de chia de Little Northern Bakehouse offrent aussi une valeur nutritive intéressante avec 140 calories, entre 240 mg et 260 mg de sodium et 6 g de fibres. Farine de riz brun, farine de sorgho et fécules (manioc, pomme de terre et maïs) comptent parmi les ingrédients de base. On aime leur liste d’ingrédients exempts d’additifs alimentaires, mais on préférait qu’ils contiennent moins de sucres (ils en contiennent 4 g) et plus de protéines (ils en apportent seulement 2 g).

Photo courtoisie

Parmi les moins bonnes options...

Photo courtoisie

La miche blanche à sandwich de Glutino fabriquée à base d’amidons (tapioca, maïs et pomme de terre) et de farine de riz brun n’est malheureusement pas avantageuse. Sa teneur en sodium se situe parmi les plus élevées de notre banc d’essai avec 340 mg par portion et elle apporte peu de protéines (2 g). C’est également le seul pain de notre banc d’essai qui n’apporte aucune fibre. En prime, sa liste d’ingrédients contient des additifs alimentaires comme de la glucono-delta-lactone, de la cellulose modifiée et du sulfate de calcium.

Photo courtoisie

Le pain blanc à sandwich de la marque Udi’s, à base d’amidons ­(tapioca et pomme de terre) et de farine de riz brun, se retrouve parmi les plus pauvres en fibres de notre banc d’essai avec 1 g de fibres par portion. Sa teneur en protéines (3 g) est similaire à nos meilleurs choix, mais sa liste d’ingrédients contient malheureusement des additifs alimentaires comme de l’alginate de sodium, du sulfate de calcium et de l’alpha-amylase.

Photo courtoisie

Udi’s propose également un pain de grains entiers. Avec seulement 1 g de fibres, il n’accote pas nos autres pains de grains entiers comme les pains de la boulangerie L’Angélique ou ceux de Little Northern Bakehouse. Sa liste d’ingrédients démontre la présence de farine de riz brun, d’amarante, de sorgho et de teff. Dommage que la liste s’allonge avec de nombreux additifs.

Les pains sans gluten, plus santé ?

Le marché de l’alimentation sans gluten a sans aucun doute explosé au cours des dernières années. Malgré la tendance, le régime sans gluten n’est pas recommandé en l’absence d’intolérance. En général, les pains à 100 % grains entiers (souvent de blé entier) sont plus nutritifs que ceux sans gluten. En effet, ils contiennent plus de fibres et de protéines. Contrairement au pain de blé qui peut s’obtenir avec aussi peu que de la farine, de la levure et du sel, l’industrie doit utiliser un mélange de farines, d’amidons ou de fécules et de gommes (xanthane, cellulose, guar) afin d’obtenir un pain sans gluten à la texture acceptable.

Première Moisson et ses pains alternatifs

Photo courtoisie

La boulangerie Première Moisson offre également deux variétés de pains sans ingrédients contenant du gluten : le Carré blanc et le Carré aux céréales. Ils sont fabriqués à partir de différentes farines comme celle de riz et de sorgho ainsi que d’amidons. On apprécie ces pains pour leur courte liste d’ingrédients sans additifs alimentaires. Ils ne peuvent toutefois pas être recommandés aux personnes souffrant de maladie cœliaque. Comme ils sont fabriqués au même endroit que les pains réguliers, ils peuvent avoir été en contact avec des farines contenant du gluten.