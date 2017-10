Quand la musique rencontre le théâtre

Après avoir séduit près de 85 000 spectateurs depuis sa création en 2010, voilà que la pièce Edgar et ses fantômes connaîtra un nouveau souffle avec un deuxième volet qui verra le jour prochainement. On retrouvera de nouveaux acteurs dans une toute nouvelle mise en scène, mais l’unique Edgar Fruitier demeure, ainsi que le chef d’orchestre Jean-Pascal Hamelin ; ils seront entourés de 27 musiciens sur scène.

Le franc succès qu’a connu cette pièce a permis d’exporter la première version originale en France. Pour le marché français, la pièce a dû être rebaptisée Patrick et ses fantômes, puisqu’Edgar Fruitier sera remplacé par le comédien et animateur français, Patrick Poivre d’Arvor. Déjà, 25 représentations sont prévues au printemps 2018, au Casino de Paris, un théâtre de 1500 places. C’est la distribution originale composée entre autres de Vincent Bilodeau, André Robitaille, Sylvain Massé et Renaud Paradis­­­, qui devra charmer les spectateurs parisiens.

Bien que la pièce voyage de l’autre côté de l’Atlantique, le Québec ne sera pas laissé pour compte puisqu’une toute nouvelle création s’apprête à voir le jour avec Edgar Fruitier. Le grand mélomane de 87 ans, une sommité en matière de musique classique, a accepté ce nouveau défi.

« Catherine Perrin va interviewer Edgar en jouant son propre rôle dans la pièce », annonce le comédien Antoine Durand, qui figure dans la nouvelle distribution. « Edgar m’a rappelé qu’il avait joué avec mon grand-père Donat Durand et mon père, Luc Durand, ajoute-t-il. Il se rappelle tout, il est incroyable. »

Nouveaux fantômes

Dans sa version originale, Edgar, grâce à une flûte au pouvoir magique et une boule de cristal au savoir surréaliste, nous faisait découvrir Bach, Mozart, Beethoven et Satie en faisant apparaître les grands compositeurs un à un.

Dans ce deuxième volet, ce sont Verdi, Gershwin, Haydn et Tchaïkovski qui revivront sur scène par l’entremise de quatre acteurs. « Nous interprétons quatre nouveaux compositeurs », lance Antoine Durand, un fan de musique classique. « On interprétera les merveilleux textes d’Emmanuel Reichenbach. »

Deux chanteurs

Dans cette nouvelle version, dont la mise en scène est signée Michèle Deslauriers, se sont ajoutés deux chanteurs, la soprano Myriam Leblanc et le ténor Keven Geddes.

« Avec le personnage de Verdi vient tout l’opéra, ça prenait des chanteurs et c’est ce qui ajoute beaucoup à ce nouveau spectacle, souligne le comédien. Ils sont merveilleux ! »

Ainsi, les nouveaux personnages amèneront un tout nouveau répertoire et seront accompagnés par un orchestre composé de 27 musiciens. « Même si les compositeurs sont moins connus que dans la précédente version, les spectateurs vont reconnaître la musique », fait remarquer Antoine Durand.

À l’instar de la version originale, les musiciens seront sous la direction musicale de Jean-Pascal Hamelin.

Edgar 2 et ses fantômes