Vous vous êtes déjà demandé ce que peuvent se dire les serveurs d’un restaurant entre eux dans le dos de leurs clients ? C’est à partir de cette idée amusante qu’est née la nouvelle série web québécoise Garçon!, qui sera lancée gratuitement sur internet cet après-midi.

Conçue par l’auteur et comédien Stéphane E. Roy (9 – Le film), cette comédie nous transportera dans les coulisses d’un restaurant de fine cuisine française où travaillent trois serveurs – joués par Marilyse Bourke, Emmanuel Bilodeau et Stéphane E. Roy. La série mettra en scène leurs altercations et leurs mésaventures avec leurs clients mais aussi les discussions qu’ils ont entre eux une fois qu’ils retournent en cuisine.

« J’avais travaillé dans un bistro français quand j’étais jeune et ça m’avait fait beaucoup rire d’entendre les discussions et les commérages qu’avaient les serveurs entre eux à propos de leurs clients », a expliqué Stéphane E. Roy en entrevue au Journal.

« J’aime beaucoup les malaises, la satire et exploiter les travers de l’être humain sur un ton humoristique. C’est ce qu’on fait avec Garçon! »

Collaborations

Stéphane E. Roy a financé et produit lui-même Garçon! en collaborant avec certains de ses complices de longue date dont le réalisateur Claude Brie. Plusieurs acteurs connus ont accepté de jouer des clients dans la série dont Michel Barrette, Sandrine Bisson, Tammy Verge, Marianne Farley et Rémi-Pierre Paquin.

« La série a failli être diffusée sur une chaîne de télé mais ça n’a pas marché finalement, a indiqué Stéphane E. Roy. Comme j’aimais beaucoup le projet, j’ai décidé de le faire quand même afin de pouvoir le partager avec le public. »

Quatre épisodes (dont la durée varie en 4 et 7 minutes) seront mis en ligne lundi à 13 h sur la page Facebook de la série. D’autres épisodes seront ajoutés au cours des prochaines semaines.

Pour voir la série Garçon!: https://www.facebook.com/seriegarcon/