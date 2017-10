Tout ce qu’il faut savoir sur l’Affaire Weinstein

Accusé de harcèlement sexuel et de viol par plus de 30 femmes, le producteur hollywoodien déchu Harvey Weinstein se retrouve au coeur d’une controverse qui a pris au cours de la dernière semaine des proportions planétaires.

Retour sur le scandale sexuel qui fait parler le monde entier.

D’abord, qui est Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein en menait large à Hollywood.

Pas pour rien qu’en 2012, lorsqu’elle remporte le Golden Globes de la meilleure actrice pour son rôle de Margaret Thatcher dans la Dame de fer, Meryl Streep remercie Weinstein en le surnommant «Dieu.»

Golden Globes_33

Un titre à peine exagéré pour celui qu’on surnommait déjà «l’homme aux soixante statuettes.» Au cours de sa prolifique carrière de producteur, Weinstein était derrière certains des plus grands succès du cinéma indépendant américain, comme Pulp fiction, Le destin de Will Hunting ou encore Kill Bill.

Rien ne prédisposait pourtant Harvey Weinstein à devenir l’un des hommes les plus puissants d’Hollywood. Né dans une famille juive de New York en 1952, Weinstein fonde Miramax Films en 1979 avec son frère Bob.

Avec son fort caractère, il gagne rapidement le respect de ses pairs en produisant des films comme Sexe, mensonge et vidéo, qui lui a valu sa première Palme d’or, et Le patient anglais, avec lequel il remporté son premier Oscar du meilleur film.

Après le rachat de Miramax par Disney, les frères Weinstein fonde The Weinstein Company en 2005. Encore là, les succès critiques et populaires ne se feront pas attendre.

12 ans plus tard, l’entreprise qu’il a créée lui claquera la porte. Et ça n’a rien à voir avec le box-office...

La chute

Tout commence le 5 octobre dernier lorsqu’un article du New York Times l’accuse de harcèlements sexuels. Puis, les langues commencent à se délier à Hollywood.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Léa Seydoux et Cara Delavigne s’ajoutent à la longue liste de femmes qui affirment avoir dû repousser Harvey Weinstein en début de carrière. Cinq femmes l’accusent même de viol.

Photo WENN

En échange de faveur sexuelle, le puissant producteur aurait usé de son influence auprès de jeunes actrices. C’est ce que révèle un extrait sonore dévoilé par la police de New York où l’on peut entendre Weinstein menacer une mannequin originaire de Philippines qui avait rejeté ses avances. Il aurait aussi acheté le silence de plusieurs de ses victimes alléguées.

En plein cœur de la tournante, sa seconde épouse, la styliste britannique Georgina Chapman, l’a quitté par voie de communiqué, écrivant que «[son] cœur saigne pour toutes ces femmes qui ont subi une immense douleur à cause de ces actes impardonnables.»

AFP

Harvey Weinstein suit actuellement une thérapie contre la dépendance au sexe en Arizona. Les services de police de New York et de Londres ont ouvert des enquêtes.

Un scandale aux impacts politiques

L’affaire Weinstein a eu l’effet d’une bombe à Hollywood, mais elle éclabousse aussi Washington.

Très proche du Parti démocrate, Weinstein avait financé les campagnes de Barack Obama et d’Hillary Clinton. Il était d’ailleurs le voisin estival des Clinton à Long Island.

L’ancienne candidate démocrate à la Maison-Blanche s’est dite choquée par les récentes allégations. Idem pour les Obama, dont la fille ainée, Malia, avait fait un stage d’un an à la Weinstein Company l’année dernière.

En France, l’Élysée a annoncé son intention de retirer la Légion d’honneur à Harvey Weinstein. Il avait reçu cette haute distinction des mains du président Sarkozy en 2012 pour son support au cinéma français. Le producteur déchu avait distribué les films Le destin d’Amélie Poulain, The Artist et plus récemment Intouchables aux États-Unis.

Hier, l’Académie des Oscars l’a aussi exclu de ses rangs.

Qui savait?

Le comportement de Harvey Weinstein était connu à Hollywood. Deux épisodes du sitcom 30 Rock y faisaient référence. À l’époque, la blague paraissait banale, mais aujourd’hui elle prend tout son sens.

Plusieurs grands noms de l’industrie ont avoué avoir eu vent de rumeurs au fil des années. «Je savais pour Harvey Weinstein, depuis environ un an. Je regrette de n’avoir rien dit», a admis Jane Fonda.

«Des actrices oscarisées, j'en connais une ou deux, et dès que le nom de Weinstein arrivait dans une conversation avec elles, il y avait toujours un "beurk" ou un "pouah" en guise de réaction. Je me demandais où elles voulaient en venir», a fait remarquer, pour sa part, le réalisateur Ryan Murphy.

D’autres, comme Meryl Streep et Matt Damon, ont affirmé qu’ils n’en savaient rien avant l’article du New York Times.

Au tour de Ben Affleck

Photo WENN

Même chose pour Ben Affleck, qui s’est fait rabrouer sur Twitter par l’une des présumées victimes, qui affirme que l’acteur savait très bien qu’Harvey Weinstein se comportait en prédateur sexuel.

Ben Affleck a depuis été emporté par la tempête Weinstein. Plusieurs lui ont rapproché son «comportement inapproprié» avec certaines femmes dans le passé. La fameuse entrevue qu’il avait accordée à Anne-Marie Losique en 2004 est même revenu le hanter.