Les citoyens doivent attendre jusqu'au 5 novembre pour élire le prochain maire de Montréal, mais les deux candidats ont visité le plateau de Tout le monde en parle pour discuter de différents enjeux municipaux.

La candidate de Projet Montréal, Valérie Plante, et le maire sortant Denis Coderre, ont précisé leur vision de Montréal, notamment en ce qui à trait au transport en commun, au partage de la route et à la Formule E.

Valérie Plante Photo AGENCE QMI, CHARLOTTE R. CASTILLOUX

Voici les propos des candidats sur 5 enjeux.

Sur le projet de ligne de métro rose de Valérie Plante

Elle souhaite relier Lachine à Montréal-Nord, ce qui, selon elle, implique la construction de 29 stations de métro et une facture de 6 milliards.

Or, 5 stations de la ligne bleue coûteront 3 milliards, et les trois stations à Laval ont coûté 750 millions.

«C'est la technologie de grand tunnelier, qui ne nécessite pas l'ouverture des routes. Ça se fait directement dans le roc. C'est utilisé, entre autres, à Paris. Ça permet de construire un grand métro, mais à un coût moindre. [...] On a une fenêtre d'opportunité au fédéral, au provincial, il y a de l'argent dédié aux infrastructures.» - Valérie Plante

«On est tous pour plus de métros. La preuve, c'est qu'on va faire la ligne bleue, mais ça a pris des décennies avant de se faire. Bon an mal an, c'est au moins 300 millions par station. C'est pas 6 milliards, mais 10 milliards. [...] Penser que ça va se faire d'ici 2028, ce n'est pas réaliste.» - Denis Coderre

Partage de la route et vélos

La mort de Clément Ouimet, un cycliste de 18 ans, frappé de plein fouet par un automobiliste qui a fait une manoeuvre illégale sur la voie Camillien-Houde, a ramené le débat sur le partage des routes dans les manchettes.

«Un décès, c'est un décès de trop. Il y a près de de 57 carrefours accidentogènes, on les prend en charge, mais ça prend aussi un changement de culture, de comportement. [...] C'est le but de Vision Zéro, zéro accident et aucun blessé.» - Denis Coderre

«Moi, là, où j'ai un certain malaise, c'est qu'en ce moment, à la Ville de Montréal, ce qui a été prôné, c'est de s'attaquer aux routes problématiques seulement lorsqu'il y a un certain nombre d'accidents graves ou de morts. C'est préoccupant.» - Valérie Plante

«Il y a une réalité de cohabitation. Il y a toute la question des heures de livraison par exemple, la réalité des camions, de leur mettre des équipements pour plus de prudence. On n'attend pas que le pire arrive pour agir. Il faut assurer qu'on puisse appliquer la réglementation. Si quelqu'un a fait un détour illégal, il faut qu'il se passe quelque chose aussi en ce sens-là. Il faut penser aux plus vulnérables.» - Denis Coderre

L'engouement et le nombre de billets vendus pour la Formule E

«Je dirai la chose suivante: premièrement, le promoteur a répondu aux questions, il y avait 45 000 personnes. Quand on fait une première année, ça peut être plus difficile, mais il y a des stratégies marketing avec ça. On ne peut pas le dire, mais c'était un premier événement qui a été un succès. La preuve, il va y avoir une deuxième course.» - Denis Coderre

«Il y a 24 millions de dollars de l'argent des contribuables qui a été engrangé là-dedans, et on refuse de nous donner le nombre de billets vendus. Il ne faut pas oublier qu'on a décidé de créer un OBNL qui n'est pas soumis à la loi de l'accès à l'information. C'est impossible de le savoir.» - Valérie Plante

«Premièrement, sur le 24 millions, il y a la réfection d'une route qu'on devait refaire quand même. Il y aussi le montage/démontage et les blocs de béton qui servent à la sécurité. L'impact des dépenses récurrentes est minime. Il n'y a pas de cachettes en ce sens-là.» - Denis Coderre

L'implantation d'un siège social d'Amazon à Montréal

Le géant américain demande un terrain gratuit, le financement d'une partie des salaires des employés, un congé d'impôt foncier et un engagement d'une durée de 15 ans de la part de la ville.

«L'État a investi dans le multimédia. On a développé les marchés, des grappes, qui nous ont permis de devenir une plaque tournante exceptionnelle. On ne négociera pas sur la place publique, mais c'est sûr que d'avoir 50 000 emplois, évidemment pas au détriment des autres entreprises, on ne dira pas non. On a une formidable main d'oeuvre, on a tout pour le développement.» - Denis Coderre

«Pour moi, c'est deux éléments à considérer: la question d'équité et de planification à long terme. La semaine dernière, on parlait de Netflix, et on se demandait un peu pourquoi certaines lois étaient différentes pour certains. Je ramène cette même question pour Amazon: il faut arriver à des critères qui font en sorte qu'on ne donnera pas le beurre et l'argent du beurre à une compagnie plutôt qu'à une autre. Je crois qu'il y a moyen de mettre des conditions gagnantes, d'encourager des entreprises à venir s'installer, mais il faut penser à ce qu'on a à gagner sur du long terme, et de négocier.» - Valérie Plante

Sur la vision globale de l'Île de Montréal

«L'idée n'est pas de plateauiser Montréal. Chaque arrondissement a ses particularités et ses réalités. L'idée, c'est de respecter ce qui se fait ailleurs. On peut démoniser le Plateau Mont-Royal, mais c'est la troisième destination la plus visitée à Montréal après le Vieux-Port et l'Oratoire. C'est moi, la prochaine mairesse, pas Luc Ferrandez.» - Valérie Plante

«Je pense que ce que les gens veulent, c'est qu'on puisse avoir des réalités pragmatiques, qu'ils en aient pour leur argent.» - Denis Coderre