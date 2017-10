Achat chez Sears : prudence

Sears Canada disparaîtra après les Fêtes. Quel est le sort des garanties prolongées ?

Que dit la Loi sur la protection du consommateur ? Qu’un bien doit pouvoir servir pour l’usage auquel il est destiné pendant une durée raisonnable. Et que la garantie doit être honorée soit par le commerçant, soit par le fabricant, qui doivent offrir pièces et services pour une durée raisonnable. Évidemment, il est impossible de faire valoir ses droits si une entreprise fait faillite et qu’elle disparaît !

Concrètement, tous les achats effectués avant l’annonce de la liquidation sont couverts par la loi et, après la disparition de Sears Canada, le fabricant du produit prendra la relève. De plus, s’ils ont été effectués à distance (Internet, téléphone), le consommateur bénéficie de la rétrofacturation avec sa carte de crédit. Sears indique que la livraison de ces marchandises sera assurée jusqu’au 30 novembre.

Autres marques

Qu’en est-il des appareils de la marque maison Kenmore ? Impossible de savoir si la garantie du fabricant sera honorée par la maison-mère américaine si Sears Canada fait faillite. Si vous avez acheté votre frigo Kenmore sur Amazon, par contre, vous pouvez exiger d’Amazon qu’il l’honore. Bonne chance !

Il se peut également que les consommateurs ne puissent jouir de la célèbre garantie à vie des outils Crafstman (qui remonte à 1927), l’ancienne marque maison de Sears, qui a été vendue en janvier à Stanley Black & Decker pour 900 millions $ US. Cette dernière a fait savoir que si Sears connaissait des difficultés financières, il se pourrait que les garanties ne soient pas honorées.

Fin des garanties

Hier, Sears a publié un communiqué affirmant qu’après le 18 octobre, le détaillant n’honorera plus ses garanties à long terme. Une majorité de produits vendus chez Sears sont offerts avec une garantie du fabricant d’un an. Sears affirme qu’à partir de demain, il faudra donc s’adresser directement à ce dernier pour s’en prévaloir.

Sears honorera les remboursements habituels des produits achetés avant le 18 octobre. Ensuite, toute vente effectuée chez Sears sera finale (donc, sans aucune possibilité de retourner ou échanger la marchandise et sans garantie du détaillant).

Sears affirme qu’elle cherche actuellement un repreneur pour ses services de réparation, mais que les conditions offertes par l’éventuel repreneur ne sont pas assurées pour l’avenir (s’il y a repreneur !).

Durant la liquidation, Sears va honorer les points de son programme de fidélisation maison ainsi que les cartes cadeaux.

Enfin, comme les activités d’agence de voyages ont été acquises par Travel Brands, qui détient un permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC), tous les contrats, passés, présents et futurs sont donc honorés par le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage du Québec. Précisons que Travel Brands a elle-même émergé, en 2016, de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies...

Est-ce que ça en vaudra la peine d’acheter un produit à prix réduit durant la liquidation, sans toutefois bénéficier de la garantie à long terme du détaillant ? À vous de juger.

Conseils