Arrêter le temps à Mount Desert Island

ACADIA NATIONAL PARK, Maine | Sur la côte du Maine, Mount Desert Island apparaît comme l’antidote parfait à l’agitation de la vie quotidienne. Le visiteur découvrira des paysages épiques façonnés par la mer, des tables chargées de fruits de mer et de pittoresques hameaux de pêche dans une atmosphère de bout du monde.

En approchant de l’île « des Monts Déserts », on comprend vite pourquoi Samuel de Champlain lui donna ce nom pendant l’un de ces voyages. Visibles depuis le large, ses sommets dépouillés de végétation présentent un contraste fort avec la monotonie du continent.

Cette île tout en rondeurs doit son relief à l’érosion des glaciers qui ont creusé des anses, des baies et des lacs à profusion. La plus impressionnante de ces formations, le fjord de Somes Sound, coupe pratiquement l’île en deux. Dans ce bras de mer, les montagnes plongent directement dans l’Atlantique, offrant au visiteur un spectacle peu commun sur la côte est américaine.

Une île et son parc Malgré une superficie comparable à celle de Laval, Mount Desert accueille une très riche biodiversité. Tandis que ses eaux reçoivent la visite de baleines, de rorquals et de phoques, ses cuvettes de rivage regorgent d’étoiles de mer, de bulots et de moules, sous l’œil perçant des aigles chauves et des faucons pèlerins.

Cette improbable Arche de Noé ne serait plus qu’un lointain souvenir sans la création en 1919 du parc national Acadia, passage obligé de tous les vacanciers sur l’île. À une époque où le village de Bar Harbor connaissait un important boom immobilier, l’écologiste américain George B. Dorr réunit avec ses amis de la haute société les fonds nécessaires à l’achat de 6000 acres. Aujourd’hui, le parc protège à perpétuité la moitié de Mount Desert et accueille plus de 2 millions de visiteurs chaque année.

Une longue tradition de villégiature Photos collaboration spéciale, David Riendeau Après une randonnée dans les sentiers d’Acadia, la plupart des vacanciers vont se restaurer et faire leurs emplettes à Bar Harbor­­­. Cet ancien village de pêche deviendra une destination prisée des riches villégiateurs de la Nouvelle-Angleterre dans la seconde moitié du 19e siècle. Les Rockefeller, les Ford, les Astors, les Carnegie et les Vanderbilt passeront leurs vacances d’été dans de somptueuses villas, ironiquement appelés « cottages ». Bien que le grand incendie de 1947 ait ravagé plusieurs de ces pavillons bourgeois, il est toujours possible d’admirer certaines de ces constructions, témoins d’une époque extravagante.

Et si les rues de Bar Harbor vous semblent trop animées, mettez-vous en selle sur la route 3 pour découvrir la face cachée de Mount Desert. Dans les hameaux de Southwest Harbor, Somesville et Bass Harbor, le temps semble passer au ralenti, impression d’autant plus renforcée lorsqu’on s’arrête pour respirer l’air du large. Alors, la baie encombrée de bateaux de pêche, la plainte des goélands affamés, les hommes chargeant les cageots sur le quai et le fumet appétissant du homard cuit sont autant de signes qu’on est bel et bien en vacances.