Charles Lafortune s'ouvre avec émotion à propos de son fils autiste

Dimanche dernier à La vraie nature sur les ondes de TVA, plusieurs artistes québécois se sont confiés sans filtre à l'animateur, Jean-Philippe Dion.

François Bellefeuille a raconté l'histoire touchante de son père qui a vécu toute sa vie avec une maladie mentale.

Charles Lafortune a parlé de son fils Mathis Lafortune, atteint d'autisme. Celui qui anime La Voix Junior a révélé avoir vu un véritable fossé se creuser entre sa vie personnelle et professionnelle à l'époque, puisqu'il animait une émission avec de nombreux jeunes qui avaient vraisemblablement un développement bien différent de celui du petit Mathis.

«J'animais L'École des fans. Tous les jours, j'allais faire chanter des enfants. Et j'étais bon, confie-t-il visiblement bouleversé par ce qu'il raconte. J'étais vraiment bon... et c'est drôle parce que ce n’était pas encore public ni rien, personne ne le savait et les gens disaient ''Ehhh, il doit jaser votre enfant, en?»

Capture d'écran

Charles Lafortune a ensuite parlé d'une certaine liste en 10 points qui présentait les caractéristiques d'un enfant autiste. Mathis répondait à tous les critères. C'est en pleurs qu'il aurait appelé Sophie Prégent, sa conjointe et mère de son fils et ainsi annoncé qu'il était certain que leur enfant était atteint d'un trouble du spectre de l'autisme.

Une histoire émouvante qui a bouleversé bien des auditeurs dimanche soir dernier.