Ima annonce sa grossesse sur ses réseaux

Ima s'est tournée vers les réseaux sociaux afin d'apprendre à ses abonnés une bien heureuse nouvelle. La chanteuse a dévoilé qu'elle attendait un tout premier enfant.

C'est avec une photo très zen, à l'image d'Ima, que cette dernière a annoncé qu'une troisième personne allait s'ajouter à sa famille au printemps prochain.

Une publication partagée par IMAofficiel⭐️ (@ima_officiel) le 15 Oct. 2017 à 12h16 PDT

«La vie est magnifique. Elle m'a donné le plus beau des cadeaux. En avril prochain nous serons 3», a-t-elle écrit sur Instagram.

C'est avec les paysages paradisiaques d'Hawaii qu'Ima a capturé une première image de son ventre rebondi. Elle n'a toujours pas révélé quel était le sexe du bébé, mais une chose est certaine, elle semble aux anges.

Ima s'est toujours faite plutôt discrète au sujet de sa vie amoureuse. Elle semble toutefois avoir tenu à partager publiquement la bonne nouvelle de sa grossesse. De nombreux membres du showbiz québécois ont adressé leurs félicitations à la future maman, notamment sa bonne amie Andrée Watters, Claudine Prévost et India Desjardins.

«Beautiful mama to be ;-)) xxxx SO HAPPY for you ;-))», a écrit Andrée

Une belle nouvelle pour la chanteuse de 39 ans!