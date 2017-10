Au Québec, on a déjà eu notre propre Harvey Weinstein : Guy Cloutier.

On salue, avec raison, le courage des femmes qui ont dénoncé Weinstein. Mais ce serait bien de se rappeler comment on a traité, ici, celle qui a eu le courage de dénoncer son agresseur.

Le village de Nathalie

Les agressions de Guy Cloutier sur Nathalie Simard ont commencé quand elle avait 11 ans. L’année d’après, il a eu des relations sexuelles complètes avec elle. En février 2004, Nathalie Simard a porté plainte à la police et a porté un micro pour enregistrer son agresseur, Cloutier, qui a admis les faits et lui a dit : « Je te dois une vie, mais je ne pourrai jamais te redonner ce que je t’ai enlevé. »

Quatre ans plus tard, Nathalie Simard a été ridiculisée sur la place publique... par la fille même de son agresseur.

Au Bye bye 2008, l’équipe Cloutier-Morissette a pondu un sketch dégradant, crachant au visage de Nathalie Simard. Et tout ça, avec la bénédiction de notre société d’État.

Dans une entrevue aux Francs-tireurs l’année dernière, Nathalie Simard revenait sur la réaction du milieu après sa dénonciation. « Jamais je ne regretterai d’avoir dénoncé, jamais. Oui, le prix a été très fort payé, et injustement payé. »

Et elle ajoutait : « J’ai souvent défini le show-business comme la grande roue. Quand tu sors de la grande roue et que tu regardes les gens tourner, tu te dis que c’est ridicule. Il faut revenir sur terre. »

On ne peut pas parler des deux côtés de la bouche : d’un côté, saluer le courage des victimes d’abus par des gens de pouvoir dans le milieu artistique et, de l’autre, se jeter comme une meute sur une victime qui a osé briser l’omertà.

Tais-toi, Woody

Vous voulez une preuve que le show-business est ridicule ? Aux États-Unis, nul autre que Woody Allen (qui a épousé sa belle-fille et que sa fille adoptive accuse de l’avoir agressée sexuellement) a trouvé pertinent de commenter l’affaire Weinstein.

« C’est tragique pour les pauvres femmes impliquées et c’est triste pour Harvey que sa vie soit si à l’envers [messed up]. » Triste pour Harvey ? Vraiment, Woody ?

Dans la catégorie « personnalité publique qui aurait mieux fait de se taire », l’Oscar est remis à Woody Allen.

Un mot sur Netflix

Dans un autre dossier, avez-vous vu le scoop du Devoir ? Le sous-ministre de Mélanie Joly lui avait fourni une note de 10 pages, il y a un an et demi, la prévenant que le fait de ne pas taxer Netflix créerait une iniquité fiscale et que cela représenterait « une perte significative de revenus pour le gouvernement ».

Et ce n’est pas tout. Alors que la ministre Joly répète sur toutes les tribunes qu’aucun pays n’a trouvé le moyen de taxer les géants comme Netflix, son propre sous-ministre lui donnait, il y a un an et demi, la liste des pays qui avaient réussi à le faire ! Ils ont étendu « leur régime de taxe de vente aux fournisseurs numériques ».

Quand une ministre fait autant la sourde oreille, tant aux journalistes qu’à ses hauts fonctionnaires, faut-il se contenter d’en rire en l’imitant comme Marc Labrèche ? Ou faut-il carrément s’en inquiéter ?