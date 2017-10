L’homme de la relance de Boxe Canada

À l’instar d’un boxeur, un entraîneur a toujours besoin de défis pour repousser ses limites. C’est ce que Joao Carlos Soares Gomes de Barros cherchait lorsqu’il a accepté celui de Boxe Canada en septembre dernier.

Tout a commencé lorsqu’il a été approché par le directeur haute performance Daniel Trépanier durant le dernier tournoi olympique.

« Après les Jeux de Rio, je me doutais que mon contrat avec la fédération brésilienne ne serait pas renouvelé, a indiqué Barros­­­ lors d’une entrevue exclusive avec le Journal de Montréal. Je connaissais quelques boxeurs du Canada, car ils affrontaient mes protégés lors des tournois internationaux.

« De plus, Daniel est un ami de longue date. Lorsqu’il a sondé mon intérêt pour venir travailler au Canada, je me suis dit que ça serait une bonne chose. »

Malgré son amitié avec Trépanier, il a passé par le même processus de sélection que sept autres candidats. Sa feuille de route (quatre médaillés olympiques) et le fait qu’il peut s’exprimer dans plusieurs langues ont fait la différence en fin de compte.

Avec son bagage acquis à Cuba et au Brésil durant sa carrière, Barros sait qu’il a un immense défi devant lui.

« C’est une façon de travailler différente du Brésil, mais avec des moyens plus intéressants, a précisé Barros. Ça me motive vraiment.

« Au fil des décennies, le Canada a produit plusieurs boxeurs de grand talent comme Richard O’Sullivan et plusieurs autres. Je veux tout mettre en place pour élever le niveau des boxeurs canadiens afin qu’on réalise de bonnes performances sur la scène internationale. »

Un besoin technique avant tout

Selon Barros, ce n’est pas une question de talent si le Canada ne parvient plus à obtenir de bonnes prestations dans des tournois d’envergure.

« Nos boxeurs sont en bonne condition physique en termes de force et d’endurance, a souligné l’homme de 58 ans. Sur le plan technique, il manque cependant quelque chose. Il faut leur inculquer une philosophie et de bonnes bases de stratégie.

C’est pour ça que je suis ici. »

Par contre, comme c’est toujours le cas, une nouvelle approche peut prendre quelques mois à s’implanter.

« J’aurai besoin de temps, mais je crois que j’en ai assez pour bien préparer nos athlètes­­­ en prévision des qualifications des Jeux de Tokyo, a souligné Barros. Il faut les faire passer au niveau supérieur et qu’ils soient dominants sur le continent des Amériques. »

Pour son premier cycle olympique, le Brésilien a des objectifs modestes, mais il aimerait bien obtenir un podium en 2020.

« Avant de penser aux médailles, il faut s’assurer que nos boxeurs se qualifient et je suis très confiant qu’on va pouvoir y arriver, a-t-il mentionné. J’aimerais bien en avoir quatre ou cinq. Ce serait déjà une amélioration par rapport à Rio (3). »

La clé : la communication

En plus de former ses athlètes, Barros a l’immense tâche de reconstruire les ponts avec les entraîneurs des gymnases. En raison de la décentralisation des athlètes, la relation de confiance entre Boxe Canada et les entraîneurs s’est effritée au cours des dernières années.

« J’ai confiance en mes méthodes qui ont été éprouvées durant mes passages avec les équipes nationales de Cuba et du Brésil, a affirmé l’homme de boxe. Les entraîneurs ne doivent pas avoir peur de nous confier leurs boxeurs.

« On va adopter nos méthodes et j’ai espoir de pouvoir développer une bonne relation avec eux. Même si on est dans un sport individuel, le travail d’équipe est important. Si on unit nos efforts, tout est possible. »

Nombre de boxeurs canadiens aux trois derniers Jeux olympiques

Rio (2016)

► 3 (Mandy Bujold, Ariane Fortin et Artur Biyarslanov)

Londres (2012)

► 3 (Custio Clayton, Simon Kean et Mary Spencer)

Pékin (2008)

► 1 (Adam Trupish)