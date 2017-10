Melissa Etheridge arrêtée pour possession de marijuana

Le retour aux États-Unis de Melissa Etheridge en autobus, en août dernier, a été un peu plus long et compliqué que prévu. La rockeuse américaine a été arrêtée pour possession de marijuana à la frontière canado-américaine dans l’État du Dakota du Nord, rapporte TMZ.

L’autobus de tournée dans lequel prenait place la chanteuse de 56 ans a été fouillé, le 17 août, après qu’une unité canine ait détecté de possibles drogues à bord. De l’huile de cannabis a été retrouvée à l’intérieur.

Si la substance est légale en Californie – là où habite Melissa Etheridge –, elle est interdite dans le Dakota du Nord. L’interprète «Like The Way I Do» et «Come To My Window» aurait fait savoir aux autorités policières qu’elle consomme cette drogue pour atténuer la douleur causée par le cancer du sein qu’elle a combattu avec succès après un diagnostic tombé en 2004.

Une fois au poste de police, le chanteuse a plaidé non coupable de possession de cette substance et a pris la pose avec sourire pour sa photo d’identité.

Plus tôt cette année, Melissa Etheridge a avoué fumer, à l’occasion, de la marijuana avec ses deux premiers enfants, âgés de 20 et 18 ans.