Puissant Waters

Roger Waters a beau avoir quitté Pink Floyd en 1985, il reste profondément attaché à l’œuvre du légendaire groupe britannique. Lundi, pour le premier de ses trois concerts de la semaine au Centre Bell, avec sa tournée Us + Them, le musicien s’est grandement concentré sur les années 1970. Une soirée tournée vers le passé, mais appuyée par la technologie du présent.

Pink Floyd en vedette

Des 22 chansons au programme de la soirée, pas moins de 18 étaient tirées du répertoire de Pink Floyd. Waters a joué presque l’intégrale de Dark Side of the Moon. Mais c’est Another Brick In the Wall (Part 2 et 3) qui s’est avérée l’un des moments forts du concert, alors que Waters a accueilli 12 jeunes de l’école de danse H4L, de Dollard-des-Ormeaux. Ceux-ci ont dansé en chantant le fameux refrain « We don't need no education ». À donner des frissons.

Quatre petites chansons de son nouvel album

Même si Waters a lancé son premier album solo en 25 ans, Is This the Life We Really Want?, en juin dernier, le musicien n’a offert que quatre petites pièces de ce disque. En milieu de parcours, il a enchaîné Déjà Vu, The Last Refugee et Picture That. Ces chansons ont bien sûr été les moments faibles de la soirée, n’arrivant pas à la cheville des compositions de l’époque de Pink Floyd. Heureusement, Waters a compris qu’il ne remplirait probablement pas 3 Centre Bell et 2 Centre Vidéotron en ne jouant que des pièces de sa carrière solo.

Un son puissant

Habitué aux grandes enceintes, Roger Waters a décidé d’exploiter la grandeur du Centre Bell avec un son « surround » qui a grandement ajouté à l’effet grandiose du spectacle. D’un volume très puissant, le son du concert nous a parfois causé de jolis sursauts avec quelques effets (cris de frayeur, frappage de porte) brillamment placés dans des haut-parleurs à l’autre bout de l’aréna. Saisissant !

Visuel époustouflant

Alors que la première partie de la soirée nous en avait déjà mis plein la vue, Waters réservait le meilleur pour la portion après l’entracte. Sous les airs de Dogs, une immense structure de la longueur de la patinoire s’est érigée au-dessus de la foule. On y a alors aperçu l’usine londonienne mythique de la pochette de l’album Animals (et son fameux cochon rose volant). Une scénographie impeccable, aidée par les effets visuels de la firme montréalaise VYV.

Le verdict

La réputation de Roger Waters en concert n’est vraiment plus à faire. Mais même s’il se produit sur scène depuis cinq décennies, l’artiste de 74 ans continue encore de nous impressionner fortement. Sa tournée, acclamée lundi par 14 350, est un autre tour de force. Waters remet ça ce soir et jeudi, au Centre Bell. Ne le manquez pas.