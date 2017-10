Tornade: Ils sont chanceux d’être encore en vie

MONT-LAURIER | Un canot qui traverse la fenêtre d’un salon, une cheminée qui tombe à travers un toit et un garage effondré. C’est pratiquement un miracle que la tornade qui a sévi dimanche n’ait blessé personne.

Vers 16 h 20 dimanche après-midi, Nathalie Lépine jouait à l’ordinateur au deuxième étage pendant que son fils et son conjoint écoutaient un film au salon, au rez-de-chaussée, dans leur résidence du chemin du Lac-Nadeau, à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides.

Le vent s’est soudainement levé. Des grêlons claquaient sur les fenêtres.

« C’est devenu blanc laiteux, puis noir », a raconté lundi le fils de Mme Lépine, Keven Cloutier. Il a crié à sa mère : ‘‘ Vite, maman ! C’est une tornade ! ’’ »

Mme Lépine est alors sortie de la pièce en courant et a descendu les escaliers.

Avant d’arriver en bas, elle est tombée au pied des marches. Au même moment, le toit a été emporté par la tornade et une partie de la cheminée est tombée là où la femme se trouvait quelques secondes auparavant. Cela a créé un trou béant dans le toit et défoncé le plafond, qui est tombé dans la cuisine.

« Quand le toit est tombé, ma mère aurait pu mourir. On avait un bon ange gardien de notre côté », a dit Keven Cloutier.

Environnement Canada a confirmé une tornade de force F0 avec des vents de 115 à 130 km/h. En tout, l’horreur a duré cinq minutes environ.

Les Cloutier n’ont pas fermé l’œil de la nuit et étaient encore sous le choc lundi.

« Le bruit que ça fait... C’est juste ça qui me revient quand je ferme les yeux. Je vois le toit partir, j’entends les rafales, le déchirement du toit, comme quelqu’un qui prend une barre à clous et qui arrache les clous. La famille se sentait aspirée par le vent. On aurait dit que je patinais dans ma cuisine », a rapporté Mme Lépine.

Lorsque la tornade a frappé, Julie Boucher a tenté de mettre ses enfants à l’abri. Son conjoint Éric Gaudreau se trouvait dans un hangar à quelques mètres de la maison, mais la noirceur était totale et Mme Boucher ne voyait pas ce qui s’y passait. Elle a craint le pire lorsque leur garage s’est effondré. Par chance, le hangar a tenu le coup.

De l’autre côté de la rue, Lucie Lauzon a vu le canot de ses voisins défoncer la fenêtre de son salon tandis que le vent défonçait la porte d’entrée et ouvrait les fenêtres. Heureusement, les deux femmes n’étaient pas devant la fenêtre et elles ont pu s’abriter au sous-sol.

En tout, six résidences ont été abîmées.