9 raisons pour lesquelles vous devriez terminer 2017 à New York

Quelqu’un a dit un jour que la façon dont nous amorçons chaque année est annonciatrice de la manière dont elle se déroulera.

Tous les 31 décembre, ce sont plus d’un million de personnes qui sillonnent les rues de Manhattan avec l’ambition que les 12 prochains mois soient encore plus mémorables que les précédents.

Si vous prévoyez vous joindre aux festivités de la Grosse Pomme cette année, c’est le moment où jamais d’organiser votre séjour.

Voici 9 très bonnes raisons d’y aller.

1. Trouver la tenue parfaite au Macy’s

Une publication partagée par PAULA LUDWICZUK 🇵🇱 (@fooddiarypl) le 17 Oct. 2017 à 11h29 PDT

Avant que les douze coups de minuit annoncent la nouvelle année, il vous faut d’abord un kit! Impossible de ne pas trouver la robe de vos rêves chez Macy’s. Ses 10 étages vous en mettront plein la vue!

2. Profiter d’un doux moment à Central Park

Une publication partagée par Central Park 🌳 (@centralparknyc) le 21 Mars 2017 à 14h13 PDT

Le Central Park vous fera oublier que vous êtes en plein cœur d’une des plus grosses métropoles du monde. Le lieu idéal pour faire le plein de jolies photos Instagram.

3. Admirer le célèbre sapin du Rockefeller Center

Une publication partagée par Sabrina Paolino (@paolino_sabrina) le 17 Oct. 2017 à 5h37 PDT

Vous l’avez aperçu dans plusieurs films et maintenant vous le verrez de vos propres yeux. Pendant que vous êtes à New York, profitez-en pour louer des patins et faire des pirouettes sur la glace!

4. Découvrir le quartier Soho

Une publication partagée par Vanessa de Montigny (@vanessademontigny) le 2 Avril 2017 à 15h57 PDT

Avec ses mignonnes galeries d’art et ses boutiques branchées, comment ne pas tomber en amour avec ce quartier? Prenez le temps qu’il faut pour visiter les rues de Soho, c’est un incontournable!

5. Déguster un délicieux festin dans la Petite Italie

Une publication partagée par travellingthroughfood (@travellingthroughfood) le 25 Sept. 2017 à 16h31 PDT

Que ce soit au restaurant Capri ou The Sosta, vous devez absolument savourer une bonne pizza ou un spaghetti dans un typique resto de la Petite Italie.

6. Se balader sur le pont de Brooklyn

Une publication partagée par 💕Dah!ana 💕 (@ms._d33_latest) le 17 Oct. 2017 à 13h13 PDT

Pour vous dégourdir et avoir une vue imprenable sur la ville de New York, dirigez-vous vers le pont de Brooklyn.

7. Visiter le MoMA

Une publication partagée par MoMA The Museum of Modern Art (@themuseumofmodernart) le 16 Août 2017 à 11h25 PDT

L'immense Museum of Modern Art est situé au cœur de Manhattan. Passant de la photographie, au design, à la peinture, vous découvrirez les meilleurs talents des temps modernes.

8. Aller taquiner le taureau du district financier

Une publication partagée par SusanP Walsh (@spwalshct) le 23 Juil. 2017 à 5h25 PDT

Impossible d’aller à New York sans prendre une photo avec le célèbre taureau! En plus, il est situé à quelques pas de la Statue de la Liberté. Profitez-en pour vous prendre un bretzel pour la route.

9. La frénésie de Times Square

Une publication partagée par Annie Cousineau (@anniecousineau) le 2 Juil. 2015 à 8h05 PDT

Le 31 décembre, soyez au cœur de l’action alors que Times Square s’illuminera de mille feux. Profitez du spectacle du 31 et faites un vœu pour 2018!

Vous avez envie de vous évader pour les fêtes du Nouvel An avec la tête tranquille? Vacances Beltour offre des forfaits qui vous donnent accès à plusieurs de ces lieux! Consultez leur site web pour plus de détails sur leurs séjours tout inclus pour New York et pour toutes les autres destinations vers les États-Unis.