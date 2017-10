5 shows de «grosses» vedettes au MAC dans le cadre de l’exposition hommage à Leonard Cohen

Leonard Cohen veille sur Montréal, du moins dans notre coeur. Depuis sa mort le 7 novembre 2016, l’œuvre d’artiste ne cesse d’être célébrée un peu partout en ville.

Après les murales à son effigie peintes sur un immeuble près du boulevard Saint-Laurent et sur un autre près de la rue Crescent, Cohen sera au cœur d’une exposition au Musée d’art contemporain de Montréal du 9 novembre au 9 avril prochain.

Impossible d’honorer un si grand musicien sans organiser quelques soirées musicales. Des performances d’artistes d’ici sont donc au programme durant toute la saison froide.

Ariane Moffatt, Cœur de Pirate, Martha Wainwright, Thus Owls, Pierre Kwenders, Marie-Pierre Arthur et plusieurs autres se joindront aux célébrations afin de créer des moments mémorables et de rendre un dernier hommage touchant à l’interprète de la chanson Hallelujah.

«Chaque concert présentera, dans un cadre intimiste à la Salle Gesù, une sélection de musiciens et de chanteurs montréalais invités qui interprèteront un album dans son intégralité, en respectant l’intention originelle de Cohen et l’ordre des chansons qui composent chaque album», explique-t-on dans le communiqué de presse.

Les billets de ces concerts seront mis en vente le 19 octobre prochain et ils risquent de s’envoler comme des petits pains chauds. Alors, ne perdez pas une seconde et sautez là-dessus!

