9 M$ à dépenser mais comment ?

Le Canadien n’a jamais eu autant d’argent dans son bas de laine depuis l’implantation du plafond salarial, en 2005-2006.

Selon les sites spécialisés en la matière, le montant atteint près de neuf millions avec la récupération du salaire qu’il restait au contrat de Mark Streit.

C’est bien beau, mais comment Marc Bergevin pourrait-il s’y prendre pour mettre la main sur des joueurs de qualité qui seraient en mesure d’améliorer son équipe ?

Voilà la question !

En tenant pour acquis que Carey Price, Shea Weber et Jonathan Drouin sont intouchables, peu d’options s’offrent à Bergevin.

Les contrats de Jeff Petry et d’Andrew Shaw sont de nature à éloigner les autres équipes. Le rapport qualité-prix n’est pas intéressant.

La valeur d’Alex Galchenyuk est plus basse qu’elle l’était l’été dernier.

Reste Max Pacioretty, dont le salaire de 4,5 millions constitue une aubaine pour un marqueur affichant une moyenne supérieure à 30 buts durant cinq saisons consécutives, abstraction faite de la campagne 2012-2013 qui fut écourtée par un lock-out.

Bien que rien ne soit impossible, il serait très étonnant que Bergevin puisse réaliser une transaction d’impact qui pourrait relancer son équipe vers les sommets à ce moment-ci.

À moins d’une surprise, Claude Julien devra continuer à travailler avec les éléments qu’il a sous la main.

Markov aurait fait mieux

Mark Streit n’aura donc fait qu’une saucette à son retour avec le Canadien. Il ne fallait pas s’attendre à des miracles de sa part non plus. Il avait terminé la dernière saison avec les Penguins de Pittsburgh dans un rôle de réserviste. Il ne lui restait plus de millage dans le corps.

Andreï Markov aurait-il fait mieux ?

Sans doute mais jusqu’à un certain point.

Markov avait ralenti en territoire défensif, mais il était encore capable d’apporter une contribution à l’offensive. Il présente d’ailleurs une fiche de 4 buts et 10 mentions d’aide en 20 matchs avec le AK Bars de Kazan, dans la KHL.

Semin, futur métallurgiste

Le départ de Streit s’inscrit dans la colonne des moins pour Bergevin.

Il y a deux ans, Alex Semin, qui s’était vu accorder un contrat d’un an d’une valeur de 1,1 million, était retourné en Russie avec son petit bonheur, après avoir disputé une quinzaine de matchs avec le Tricolore.

Sa carrière était sur la pente descendante depuis trois ans lorsqu’il avait été embauché. Après son départ de Montréal, il a disputé deux saisons avec le Mettalurg de Magnitogorsk. Il a pris sa retraite de la compétition après la dernière saison et il suit actuellement des cours en métallurgie. Il n’a que 33 ans.

Kassian maintient le cap

Encore en 2015, Bergevin avait couru la chance avec Zach Kassian, qu’il avait obtenu des Canucks de Vancouver en retour de Brandon Prust.

Ancien premier choix des Sabres de Buffalo, Kassian traînait une réputation de fêtard qui l’a sorti de Montréal avant qu’il ait eu le temps de prendre part à un premier match régulier avec le Canadien.

L’équipe l’avait accompagné dans sa cure de désintoxication avant de l’échanger aux Oilers d’Edmonton en retour du gardien Ben Scrivens. Il ne semble pas avoir fait de rechute depuis. Il fait partie du troisième trio des Oilers avec Mark Letestu et Jujhar Khari depuis le début de la saison.

« Radu » s’ennuiera-t-il de Montréal ?

Le fâcheux épisode que Bergevin a eu avec Kassian ne l’avait pas toutefois empêché d’offrir un contrat d’un an l’année dernière à Alex Radulov, qui avait éprouvé lui aussi des difficultés à l’extérieur de la patinoire dans le passé.

« Radu » a récompensé sa confiance en offrant une belle saison au Canadien, mais il est parti pour Dallas après une seule saison à Montréal.

La saison est jeune, mais Radulov connaît un lent départ avec les Stars. Il totalise deux mentions d’aide en cinq matchs.

Quand on connaît l’affection qu’il éprouve pour le Québec, on peut se demander s’il n’aurait pas mieux fait de rester avec le Canadien. Il se nourrissait de la passion qui existe pour le hockey à Montréal.

Andrighetto, lui, s’amuse

Mais s’il est un ancien du Canadien à qui Montréal ne semble pas manquer, c’est Sven Andrighetto.

Vous avez vu sa fiche depuis qu’il a été échangé à l’Avalanche du Colorado contre Andreas Martinsen ?

Utilisé aux côtés de Nathan MacKinnon et de Mikko Rantanen, il montre une moyenne proche d’un point par rencontre avec un dossier de 8 buts et 14 mentions d’aide pour un total de 22 points en 25 matchs.

En six rencontres cette saison, il a inscrit trois buts et récolté trois mentions d’aide pour six points.

Quant à Martinsen, son nom figure au sein de la formation des IceHogs de Rockford, club-école des Blackhawks de Chicago, à qui le Tricolore l’a échangé en retour de Kyle Baun il y a deux semaines. Mais il n’a pris part à aucun match jusqu’ici.

Des questions pour Molson

Geoff Molson peut s’attendre à être bombardé de questions sur le début de saison de son équipe demain matin, alors qu’une conférence de presse annonçant la construction de la Tour 3 des Canadiens aura lieu au nouveau restaurant Taverne moderne 1909.

Il réitérera sans doute sa confiance aux membres de son personnel hockey, mais l’exercice risque de durer plus longtemps qu’il ne le souhaiterait.

Ça prendrait deux victoires en Californie cette semaine pour apaiser les esprits.