Angèle Dubeau : tout en douceur, tout en finesse

Les 1er et 2 décembre, à la Maison symphonique, la violoniste Angèle Dubeau livrera son dernier coup d’archet sur scène .À 55 ans et plus de 600, 000 disques vendus, le poids des tournées commencent à peser. Cela ne veut pas dire qu’elle quittera les aventures musicales, comme le prouve cette nouveauté consacrée au compositeur et pianiste dit néo- classique: Max Richter. Après Arvo Pärt, Ludovico Einaudi, elle tisse avec La Piéta, les contours amoureux du compositeur Max Richter. Si ce dernier ne vous dit rien, il a composé la musique de Shutter Island,

Valse avec Bachir,

Premier contact de Denis Villeneuve ,

et plus encore, Black Miror et Leftlovers.



Un disque précieux



En seize plages, ce portrait trouvera preneur chez ceux et celles d’entre vous qui aiment les disques d’atmosphère. Avec le temps gris qui cogne à notre porte et le manque de luminosité, Angèle vous apporte un antidote réconfortant. Sans être totalement mon genre de musique, nous reconnaissons le travail accompli et le coup d’archet. Plénitude, quand tu nous tiens, il est bien difficile de résister à The Leftlovers ainsi qu’a Journey not The Destination. C’est un disque qui s’écoute lentement, avec peu comme le temps qui passe, mais sans les bruits et autres contrariétés. Lentement, nous saisissons l’effort du travail accompli, la justesse du ton et les nuances. Comme les orfèvres, Angèle Dubeau saisit explore la subtilité de compositeur, sans jamais copier. Bravo !