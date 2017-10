TORONTO | Corus Entertainment a annoncé, mardi, avoir vendu ses chaînes spécialisées francophones Historia et Séries+ à Bell Média pour environ 200 millions $.

La transaction devra obtenir l’approbation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), a précisé Corus. En attendant, l’entreprise continuera à exploiter les deux chaînes.

«En analysant notre portefeuille d’actifs cette année, nous avons décidé que, bien qu’Historia et Séries+ soient d’excellentes chaînes, elles ne sont pas essentielles dans la mise en œuvre du plan stratégique de Corus en ce moment», a expliqué le président-directeur général de l’entreprise, Doug Murphy, dans un communiqué.

Cette transaction permettra à Corus de continuer à diminuer sa dette et lui amènera plus de flexibilité financière, a précisé M. Murphy. Rappelons que le diffuseur basé à Toronto avait fait l’acquisition de Shaw Communications pour 2,65 milliards $ en 2016.

De son côté, Bell Média entend «amener Séries+ et Historia vers une croissance jamais vue à ce jour», a indiqué le président de l’entreprise, Randy Lennox, par communiqué.

«Grâce à l’acquisition de Séries+ et d’Historia, nous sommes ravis de pouvoir bonifier notre engagement envers les téléspectateurs et l’ensemble du milieu de la production télévisuelle francophone du Québec», a ajouté Gerry Frappier, président, Télévision de langue française et RDS.

Bell Média possédait déjà 10 chaînes francophones au Québec, soit Canal D, Canal Vie, Cinépop, Investigation, RDS, RDS Info, RDS2, Super Écran, VRAK et Z.

De son côté, «Corus Entertainment reste un contributeur actif dans le domaine de la diffusion et de la production au Québec grâce à Global Montreal, Télétoon et La chaîne Disney, ainsi qu’à Toon Boom, sa compagnie de logiciel d’animation», a souligné l’entreprise.